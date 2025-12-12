Altezza, peso, corporatura: ecco come gli standard di bellezza cambiano radicalmente da un Paese all'altro

L'idea stessa di "bellezza ideale" potrebbe quasi sembrare divertente, data la sua variabilità da un continente all'altro. Ciò che qui viene adorato viene criticato altrove, e ciò che sembra "perfetto" ad alcuni appare strano ad altri. Come vedrete, in tutto il mondo, i criteri estetici formano un mosaico affascinante, e a volte sconcertante. Di conseguenza, altezza, peso, forma e lineamenti diventano veri e propri indicatori sociali, purtroppo accompagnati da tutta la pressione psicologica associata a questi standard.

Cina: il regno dell'ultra-magrezza

Secondo un'analisi degli standard cinesi pubblicata su Marketing China , in Cina la magrezza non è solo un ideale: è un vero e proprio distintivo sociale. I social media hanno amplificato questa ricerca con sfide diventate virali, come il famoso "girovita A4", in cui un foglio A4 deve coprire l'intera vita. Immaginate la pressione per conformarsi a un simile standard... Si parla persino di un BMI intorno a 17, decisamente troppo basso, perseguito da molti come simbolo di "purezza estetica".

Il "viso ideale" segue la stessa logica: snello, delicato, spesso descritto come un seme di melone. Occhi grandi con palpebre ben definite sono così ricercati che trucco sofisticato e interventi chirurgici mirati sono diventati all'ordine del giorno. L'obiettivo: creare un viso "a V", perfettamente ovale, quasi irreale.

Brasile e Africa: celebrare le forme

Un radicale cambiamento di scenario in Brasile, dove le cosiddette figure "voluttuose" non sono solo celebrate, ma spesso considerate un ideale culturale. Fianchi larghi, vita sottile e scollatura profonda: la famosa silhouette a "chitarra" regna sovrana. Questa estetica affonda le sue radici sia nella tradizione che in un atteggiamento rilassato nei confronti del corpo. La chirurgia estetica è onnipresente, non per cancellare, ma piuttosto per esaltare queste curve.

Nell'Africa occidentale, in paesi come la Mauritania e la Nigeria, un peso elevato rimane un simbolo profondamente radicato di prosperità, salute e fertilità. Laddove l'Occidente valorizza l'austerità fisica, queste culture lo vedono invece come un segno di abbondanza, ricchezza e vitalità. Una visione positiva, ma che può anche diventare impegnativa.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da The Body Optimist (@thebodyoptimist)

Asia occidentale contro Asia sudorientale: due visioni, due pressioni

Negli Stati Uniti, l'ideale di bellezza è spesso plasmato dal mondo del fitness e di Instagram. Si celebra il corpo atletico, muscoloso e "spettacolare", con addominali scolpiti e parte inferiore del corpo tonica. Questo ideale può richiedere un controllo costante del peso e della dieta.

In Corea del Sud, la tendenza opposta sorprende: l'obiettivo è una figura molto snella, quasi giovanile, con un viso a V e lineamenti addolciti. Le diete estreme sono comuni, incoraggiate dall'industria K-pop, dove la competizione estetica è onnipresente.

In India, persiste un ideale più tradizionale: fianchi larghi e curve morbide sono stati a lungo apprezzati. Tuttavia, l'influenza occidentale e il persistente colorismo stanno modificando le aspettative, a volte in modi contraddittori.

Europa: un continente, tante visioni di bellezza

In Europa, tutto dipende dalla direzione cardinale . Al Nord, prevale lo "chic semplice": pelle luminosa, corporatura snella e atletica, trucco leggero e capelli chiari. Gli scandinavi coltivano uno stile naturale in cui l'apparenza prevale sulla performance.

Nel Mediterraneo, invece, la sensualità è più diffusa: curve, un incarnato baciato dal sole e una femminilità evidente. In Francia e in Italia, prevale l'eleganza spontanea: apparire raffinati senza sembrare.

Europa dell'Est? Un'atmosfera completamente diversa. Lì, i lineamenti slavi forti e scolpiti sono spesso idealizzati, così come le figure snelle influenzate dalla moda e dai social media. Per quanto riguarda la Spagna, tradizionalmente valorizza fianchi sinuosi e una carnagione abbronzata.

Nel complesso, l'Europa concorda generalmente su un BMI compreso tra 18 e 22, più flessibile rispetto all'Asia, ma comunque influenzato da illusioni numeriche. Inoltre, questo indicatore è tutt'altro che un riferimento affidabile: il BMI non dice quasi nulla sullo stato di salute effettivo di una persona e non dovrebbe in alcun modo essere utilizzato come standard per definire un cosiddetto "corpo perfetto".

Quando cambiano gli standard... cambiano anche le pressioni.

Gli standard di bellezza non sono mai stati fissati . In Cina, ad esempio, sta prendendo piede un'estetica sino-occidentale: pelle chiara, nasi pronunciati, tratti più "internazionali". Questa ibridazione, alimentata in gran parte dai social media, intensifica la ricerca della "perfezione" e aumenta il numero di interventi di chirurgia estetica. Si parla persino di procedure per affinare la linea della mascella o creare l'ambita piega tra le sopracciglia. Di fronte a queste pressioni, il movimento per la body positivity sta comunque crescendo, lentamente ma inesorabilmente. Ci ricorda che ogni corpo ha una sua legittimità, una sua bellezza, una sua presenza.

In definitiva, questo tour mondiale degli standard di bellezza lo dimostra: non esiste una verità universale. Una figura considerata "perfetta" in Corea verrebbe criticata in Brasile. La pelle chiara, glorificata in Cina, verrebbe considerata "insipida" in Spagna. Un viso spigoloso, ammirato nell'Europa orientale, verrebbe percepito come "troppo maturo" in Corea, e così via. Confrontarsi con questi canoni mutevoli è come partecipare a una gara truccata con regole in continua evoluzione. Meriti di meglio. Il tuo corpo merita di essere visto senza filtri culturali.