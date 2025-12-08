Un cinese parla degli assurdi standard di bellezza del suo Paese

Il creatore di contenuti @ur.chinese.unc ha recentemente suscitato scalpore con un video virale che affrontava gli standard di bellezza molto rigidi e a volte irrealistici in Cina.

Standard di bellezza rigorosi e critici

Nel suo reel, @ur.chinese.unc spiega che le donne in Cina vengono giudicate molto rapidamente in base al loro aspetto fisico: sono considerate "troppo grasse", "troppo scure di pelle" o "troppo basse". Questo tipo di osservazioni, spesso date per scontate nella vita di tutti i giorni, rivelano la pressione particolarmente forte che grava sulle giovani donne a conformarsi agli standard di bellezza.

Il video ha suscitato numerose reazioni scioccate online, con molti che hanno messo in dubbio la severità – e soprattutto la natura irrealistica – di questi standard di bellezza. Molti hanno espresso indignazione, denunciando una forma di "polizia del corpo" diventata quasi sistematica. Tra i commenti: "Cosa intendi con grassa? È super magra, è ridicolo, cosa sono io allora?" e "Sembra che tu debba essere un fantasma per essere considerata 'magra' ai loro occhi".

Quiz di bellezza popolari sui social media

Il creatore di contenuti @ur.chinese.unc descrive anche diversi test di bellezza diventati molto di tendenza sui social media cinesi:

Il test del foglio A4 in cui l'altezza di una donna non deve superare la larghezza di un foglio A4 tenuto verticalmente.

Il test dell'ombelico, che consiste nel toccarsi l'ombelico passando il braccio dietro la schiena, fino allo stomaco.

Il test della clavicola del pesce, che misura se la clavicola è sufficientemente cava da consentire a un piccolo pesce di "nuotare" al suo interno.

Il test della "pelle fredda" mira a valutare il tono della pelle, con una preferenza per una carnagione molto chiara, considerata uno standard di bellezza.

Una critica agli standard imposti

I commenti sotto il video rivelano un'indignazione diffusa per questi standard imposti alle donne, con molti che denunciano l'assurdità e la pericolosità di tali aspettative. Diversi utenti di Internet sottolineano l'impatto psicologico che queste richieste possono avere, osservando che perpetuano insicurezze, incoraggiano confronti costanti e alimentano una cultura in cui l'apparenza prevale su tutto il resto. Altri sottolineano che questi standard irrealistici contribuiscono a rafforzare stereotipi sessisti profondamente radicati che riducono le donne a una lista di caratteristiche fisiche.

Il messaggio condiviso è chiaro: ognuno è bello a modo suo ed è fondamentale valorizzare la diversità di corpi, volti e identità. Molti incoraggiano le persone a prendere le distanze da questi messaggi tossici e a coltivare un'immagine di sé più compassionevole.

In sintesi, questo video ha aperto un dibattito più ampio sulla diversità corporea e sulla pressione sociale che circonda gli ideali di bellezza, ricordandoci che la bellezza non può essere misurata con un righello o un pezzo di carta. Rifiutare questi standard oppressivi non solo protegge l'autostima, ma contribuisce anche a costruire una società più inclusiva, dove tutti possono esistere senza essere giudicati secondo criteri superficiali e irraggiungibili.