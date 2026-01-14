"Non spetta a me perdere peso!": risponde agli attacchi di fat-shaming a cui è stata sottoposta

Harmony Albertini, autrice e creatrice di contenuti, è quotidianamente oggetto di commenti sul suo corpo e di ingiunzioni a "rimettersi in sesto". Invece di rimanere in silenzio, ha scelto di rispondere direttamente, in un discorso diventato virale: non spetta a lei perdere peso, ma al mondo smettere di discriminare.
"Non spetta a me perdere peso."
Invitata dal quotidiano Filtre, Harmony Albertini spiega che la grassofobia non è semplicemente una questione di "opinioni", ma una forma di discriminazione che ha un impatto su ogni aspetto della vita: spazi pubblici, lavoro, salute e intimità. Ci ricorda che essere grassi non equivale automaticamente a essere malsani e chiede una cosa semplice: che le persone si informino prima di giudicare. Di fronte a messaggi come "sei troppo grassa" o "sei il problema", ribalta la prospettiva: non sono i corpi a doversi conformare, ma piuttosto le norme che devono smettere di punire chi non si adatta agli schemi.
Guarda questo post su Instagram
Umiliazioni che si nascondono ovunque
Nel suo racconto, la creatrice di contenuti descrive una vita quotidiana costellata di ostacoli: sedie troppo strette nei ristoranti, sedili degli aerei troppo stretti, attrazioni o teatri in cui non riesce a "adattarsi". Spiega che le viene costantemente detto che sta a lei "adattarsi" – allo spazio disponibile, agli sguardi, ai commenti – come se il mondo non fosse fatto per accogliere tutti i corpi.
La violenza è spesso più brutale nella sfera privata: gli uomini le dicono che apprezzano la sua compagnia, ma rifiutano qualsiasi relazione finché non perde peso. Queste affermazioni racchiudono un doppio rifiuto: grassofobico e misogino.
Una discriminazione sistemica ben documentata
Il messaggio di Harmony si basa sulla realtà statistica. Una ricerca citata da Gabrielle Deydier mostra che una donna obesa ha fino a otto volte meno probabilità di essere assunta, e un uomo obeso tre volte meno, a parità di altre condizioni. Gli stipendi sono più bassi, le promozioni più rare e la grassofobia rimane un problema diffuso nelle aziende. Persino nella moda, dove le sfilate inclusive sono sempre più apprezzate, il "ritorno alla magrezza", alimentato dall'uso di Ozempic e prodotti simili, emargina le modelle curvy, relegando la body positivity a una mera "trovata pubblicitaria".
"Il problema non sono i nostri corpi."
Rifiutandosi di considerare la perdita di peso una condizione per la sua felicità, Harmony Albertini sfida l'idea che la magrezza sia un prerequisito per l'amore, il successo o il rispetto. Ci ricorda che inseguire un "corpo ideale" può distruggere una vita più che "migliorarla", soprattutto quando questa ricerca viene presentata come un obbligo morale.
Il suo messaggio è chiarissimo: non c'è bisogno di perdonare i nostri corpi per la loro esistenza. Ciò che deve cambiare non sono le nostre silhouette, ma le strutture – dalle poltrone anguste ai reclutatori discriminatori – e gli atteggiamenti che continuano a credere che umiliare le persone grasse sia un'opinione e non un atto di violenza.