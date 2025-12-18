"Un buon peso è 48 kg": queste donne coreane testimoniano un ideale fisico "oppressivo"

In una strada di Seul, la content creator Louise Aubery ha puntato il microfono verso i passanti e ha posto loro una semplice domanda: "Qual è, per voi, un peso ideale?" . Le risposte hanno rivelato l'enorme pressione sociale che circonda la magrezza. In una società in cui l'aspetto fisico gioca un ruolo centrale, molte giovani donne ammettono di giudicarsi o confrontarsi costantemente con gli altri.

Il culto del peso ideale: "50 kg sono troppi"

La maggior parte delle donne intervistate da Louise Aubery ha menzionato un peso specifico: 48 kg. Per loro, questo era "il peso ideale", quello che rifletteva un ideale di bellezza. Una giovane donna ha confidato: "In realtà, un peso sano per una persona alta 1,60 m è di 55 kg... ma un peso ideale è di 48 kg. È questo che è bello". Un'altra sfumatura: "L'aspetto è più importante! Dipende tutto dalla massa muscolare, dal grasso e dalla struttura ossea".

Questi commenti riflettono una norma pervasiva: la magrezza come sinonimo di successo e bellezza. Molti ammettono di provare stress o sensi di colpa a causa di questa pressione. "Mi stressa un po'. Tutte le mie amiche sono a dieta", confida una partecipante.

Questi resoconti ricordano i nostri fallimenti.

Sotto il post di Louise Aubery, le reazioni degli utenti di internet sono state intense. Molti commenti esprimevano tristezza o orrore per questi standard estremi: "È così triste! Proprio come noi nel 2015. Davvero, chi pesa 50 kg?". Queste parole risuonano ben oltre i confini della Corea del Sud. Ricordano gli anni in cui l'ossessione per la "taglia 34" o le "diete miracolose" dominava i social media in Europa. Molte donne ancora oggi faticano a liberarsi da questa ossessione.

Qualche nota di speranza

Tuttavia, alcune delle donne intervistate hanno inviato un messaggio più benevolo. Una di loro ha concluso la sua risposta con una frase tenera: "Siamo già bellissime così come siamo. Quando ingrassiamo, è bello anche in un altro modo". Louise Aubery, nota per il suo impegno per l'accettazione del corpo, ha applaudito queste parole.

Questa intervista di strada a Seul rivela una tensione universale: quella tra i dettami della bellezza e l'autostima. Mentre le donne coreane intervistate parlano con disarmante sincerità, le loro parole risuonano in tutte coloro che hanno sempre temuto il numero sulla bilancia. "La vera bellezza", come ci ricorda Louise Aubery, si misura più in libertà che in chili.