Quanti giorni in famiglia prima dell'"esplosione"? Gli esperti finalmente forniscono la cifra

Per le feste, potresti aver programmato di trascorrere qualche giorno con la tua famiglia. Gustare deliziosi pasti cucinati in casa, sfogliare vecchi album fotografici e guardare "Mamma, ho perso l'aereo" insieme per smaltire il banchetto natalizio: il piano sembra idilliaco. Tuttavia, non contare troppo sullo spirito natalizio e sui piatti preparati con cura durante questo lungo soggiorno nella casa della tua infanzia. Gli psicoterapeuti hanno calcolato la durata massima per cui puoi tollerare queste riunioni.

Riunioni di famiglia: più impegnative che rilassanti

Con l'avvicinarsi della vigilia di Natale, potresti tornare nella tua vecchia cameretta da adolescente, ancora tappezzata di poster di boy band. Nei film, questo ritorno alla casa di famiglia è sempre meraviglioso e incredibilmente confortante. La famiglia trascorre tutto il tempo a costruire villaggi di pan di zenzero e ad addobbare l'albero di Natale, il tutto indossando orribili maglioni decorati. Nella vita reale, è più simile a "Il Grinch" che a "Un magico Natale".

Come ogni anno, temi che la riunione si rovini o che vecchi rancori riemergano tra un boccone e l'altro di bredele. Non serve un'opinione politica inopportuna o una domanda un po' invadente sul tuo stato sentimentale per scatenare una guerra interiore. In realtà, anche quando tutto va bene in famiglia, puoi comunque soffrire di una forte sbornia sociale e stancarti della tua cerchia. Stai tranquillo, non sei senza cuore né una replica autentica del Grinch.

Gli psicoterapeuti, i cui studi si riempiono ogni Natale, hanno una spiegazione più razionale per questa effusione emotiva. "Le riunioni di famiglia allargate richiedono agli adulti di regredire ai loro precedenti ruoli familiari, pur mantenendo la loro attuale identità adulta", spiega all'HuffPost Erin Pash, psicoterapeuta matrimoniale e familiare abilitata. Può essere particolarmente difficile trovare il proprio posto e soddisfare queste aspettative. Oltre a ciò, si perde un certo grado di autonomia. Bisogna seguire una serie di regole: rispettare gli obblighi familiari, mangiare a orari specifici e partecipare ad attività prescritte. In breve, l'intera routine viene sconvolta e, dopo quattro giorni, non si vede l'ora di andarsene.

Questi segnali rivelano molto sul tuo livello di saturazione.

Le riunioni di famiglia a Natale sono particolarmente estenuanti. Se spot pubblicitari e commedie ti hanno convinto che questi sono i momenti più preziosi dell'anno, hai tutto il diritto di sentirti sopraffatto, oberato di lavoro, irritato ed esasperato. Anche se sei abituato a reprimere le tue emozioni e a ritirarti in bagno, questa non è la soluzione migliore. Invece di fingere allegria, impara a riconoscere i tuoi limiti.

Ti irrita la minima cosa? Immagini ogni possibile scenario? Sei esausto anche se il tuo unico sforzo è quello di stendere la coperta che hai in grembo? La tua rabbia è palpabile, al punto che tuo zio ti suggerisce di bere qualcosa per "rilassarti"? È sicuramente perché hai raggiunto il punto di rottura, quel silenzioso "Non ce la faccio più".

"Prestate attenzione ai segnali fisici: mal di testa da tensione, mascella serrata, sonno disturbato, problemi digestivi o quella sensazione di aver bisogno di una lunga pausa in bagno per riprendere fiato", consiglia Pash. "Se iniziate a sognare il vostro divano o a contare le ore che mancano alla vostra partenza, significa che il vostro sistema nervoso vi sta inviando un segnale d'allarme", continua lo specialista.

Cosa consigliano gli psicologi per proteggerti

Quando i pasti in famiglia diventano troppo impegnativi, l'unica cosa che vorresti fare è ritirarti in una baita senza Wi-Fi. Invece, ti avvicini al tavolo dei bambini, resti dietro le quinte (ovvero in cucina) o ti prendi una pausa sulla soglia di casa. E attenzione, spoiler: è perfettamente naturale. "Permettiti di stabilire dei limiti senza sentirti in colpa. Avere bisogno di prendere le distanze dalla tua famiglia non significa che non la ami; significa semplicemente che sei umano", insiste Pash.

Certo, non si tratta di trasformare il pasto in un regolamento di conti, di dire ad alta voce ciò che si prova dentro o di troncare i festeggiamenti con scuse inconsistenti. Tuttavia, è possibile attuare tattiche diversive per prolungare il piacere. "Create un po' di spazio psicologico per voi stessi limitando la vostra disponibilità per ogni attività: non dovete essere presenti a ogni conversazione che si svolge in cucina", consiglia l'esperto. Trovate la vostra zona di comfort in questo disagio.

Le riunioni di famiglia, una tradizione di fine anno, possono risvegliare il bambino che è in te. Tuttavia, è più probabile che interrompano la tua armonia interiore. Per rimanere sulla buona strada, sii onesto con te stesso.