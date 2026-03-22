Chi sono questi individui, chiamati "teriani", che si identificano con gli animali?

In un mondo in cui l'identità viene costantemente reinventata, alcune persone trovano una profonda connessione con le forme animali. Conosciute come "teriani" o "teriantropi", non si considerano "pienamente umani" ed esplorano una connessione interiore con un animale, reale o estinto. Questa "identità di genere" meno conosciuta affascina per la sua ricchezza psicologica e spirituale.

Un'identità animale non fisica

Essere un therian non significa credere di potersi trasformare fisicamente in un animale. Si tratta di un'identificazione non fisica e profondamente sentita. Ogni therian si connette a un "teriotipo", spesso un lupo, un gatto, un cavallo o un uccello, che è parte integrante della sua identità interiore.

Questa connessione a volte si manifesta durante un "risveglio", un momento in cui la persona prende coscienza di questa affinità. I therian possono quindi sperimentare dei "cambiamenti": sensazioni di arti fantasma (coda, artigli), impulsi istintivi o sbalzi d'umore corrispondenti al loro animale interiore. A differenza dei "furry", che adottano un personaggio per divertimento o per il costume, i therian vivono questa esperienza come una verità personale, un aspetto del loro essere.

Origini e comunità

Il termine "therian" è apparso all'inizio degli anni '90 sui forum online, derivato dal termine "theriantrope", a sua volta derivato dalle parole greche per "bestia" e "umano". I therian fanno parte della più ampia sottocultura "otherkin", che include anche i "fictionkin", ovvero persone che si identificano con esseri fantastici come draghi o elfi.

Piattaforme come TikTok (#TherianTok) hanno contribuito a rendere visibili queste esperienze. Vi si possono ammirare performance messe in scena, "quadrobici" (camminare a quattro zampe) e l'uso di accessori come code e orecchie. Tuttavia, la maggior parte dei therian sottolinea l'importanza dell'esperienza interiore: si tratta innanzitutto di un'identità personale, non di un gioco o di un cosplay. Le spiegazioni alla base di questa identificazione sono varie e spaziano dalle vite passate alla neurodivergenza, fino a una semplice percezione di un'essenza spirituale.

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Tipi di therian

La comunità distingue diverse forme di identificazione:

Contherian: una fusione permanente tra uomo e animale.

Suntherian: L'animalità fa parte della personalità, ma rimane integrata nella vita umana.

Interruttore della luce: un passaggio completo tra lo stato umano e quello animale.

Cladoterio: identificazione con una famiglia di animali, come i felini.

Ogni therian vive la propria "animalità" in modo diverso, alcuni costantemente, altri alternativamente a seconda del momento o delle emozioni.

Critiche e prospettive esterne

Il fenomeno è intrigante e controverso. Alcuni lo considerano una forma di "disturbo mentale" o un "effetto TikTok" tra gli adolescenti. Gli stessi therian sottolineano che si tratta di un'identità stabile, involontaria e non scelta. L'antropologia a volte collega questa esperienza allo sciamanesimo o alle antiche tradizioni spirituali, mentre la psichiatria rimane cauta al riguardo.

Nonostante le critiche, i Therian creano una comunità solidale, spesso affrontando scherno e incomprensioni. Ridefiniscono i concetti di identità umana e di animalità interiore, dimostrando che è possibile esplorare la vita interiore con autenticità e rispetto.

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Una diversità da rispettare

È importante sottolineare che i therian provengono da ogni ceto sociale e le loro identità non sono confinate a categorie rigide. Su TikTok, molti video mostrano giovani che "rivelano" il loro lato animale, spesso in relazione a questioni di genere o identità. Le identità di genere sono plurali, il mondo non è binario ed è fondamentale rispettare il modo in cui ogni persona definisce se stessa.

In definitiva, essere therian significa abbracciare una dimensione di sé che trascende l'umano, pur rimanendo radicati nel rispetto per se stessi e per gli altri. Questo affascinante fenomeno si colloca all'incrocio tra spiritualità moderna, introspezione e ricerca dell'autenticità personale.