Questa drag queen sta ridefinendo i codici dell'estetica

Nell'immaginario collettivo, le drag queen sono spesso ritratte in modo fortemente caricaturale. I meno informati credono che siano semplicemente uomini vestiti da donne che si esibiscono in locali privati, satirizzando la femminilità. Eppure, dietro le ciglia finte, le parrucche sfarzose e le sopracciglia esagerate si cela una vera e propria arte. E con il suo stile, un mix tra le bambole Bratz e le eroine di Tim Burton, la drag queen Sgàire Wood incarna alla perfezione quest'arte impegnativa.

Occhi da bambola e uno stile surreale, una firma sorprendente

Monet divenne famoso per i suoi dipinti bucolici, e Picasso per i suoi volti geometrici. Ogni artista ha il suo stile unico e una spiccata individualità, compresi coloro che dipingono non con la tempera, ma con il fard e l'ombretto. Sgàire Wood ne è certamente l'esempio più eclatante. Questa drag queen ha un'identità unica, ben lontana dai cosiddetti costumi tradizionali basati su parrucche colorate e palpebre pesantemente truccate. È una fusione tra Lady Gaga, le bambole gotiche Monster High della nostra infanzia, Victoria de "La sposa cadavere" e le eroine dei manga con gli occhi sproporzionati. Il suo stile, traboccante di fantasia, sfida ogni categorizzazione.

Mentre molte drag queen applicano il lucidalabbra, estendendolo con cura oltre il contorno naturale delle labbra, e riempiono le palpebre con colori sgargianti, Sgàire Wood, originaria di Glasgow, sfoggia un look più "insolito". Il suo trucco, che ricorda un'allucinazione visiva, fonde i codici dei sogni e degli incubi. Il suo viso, quasi una maschera, è una replica fedele di personaggi dei cartoni animati. Persino gli appassionati di cosplay non si spingono così oltre nella loro imitazione. Uno sguardo XXL che supera di gran lunga i limiti naturali dell'occhio, ciglia sproporzionate ornate da stelline kawaii, guance sature di fard e labbra dipinte come su carta. La sua estetica è difficile da riassumere in una sola parola.

Non ha nulla in comune con gli altri interpreti. Sgàire Wood sembra aver costruito questo personaggio come Mary Shelley con "Frankenstein". È uno stile ibrido, una composizione di molteplici volti in uno solo. È una raccolta di riferimenti a Barbie, bambole di porcellana, anime giapponesi e film horror. Una vera e propria costruzione visiva per decostruire tutto ciò che definisce l'"essere".

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Rinnovare l'immagine "stereotipata" della drag queen è una necessità

Il drag è una forma d'arte che fatica a ottenere riconoscimento dal grande pubblico ed è ancora gravata da molti stereotipi obsoleti. Spesso viene liquidata come una pratica marginale. Per molti, le drag queen sono semplicemente " gay repressi" che cercano di vivere al di fuori degli schemi, o travestiti che si divertono a parodiare le donne.

Nell'immaginario collettivo, sono figure grottesche che si travestono in modo eccessivo per divertire un pubblico complice in scantinati scarsamente illuminati. Eppure, le drag queen meritano una definizione più eloquente e accurata. "Incarnano uno stile di vita vibrante e una forma di espressione audace che trascende i confini di genere e della società", spiega il sito web LGBT Colors .

Sgàire Wood, che ha affinato le sue abilità sulle bambole Troll prima di cimentarsi su una tela di carne, non si limita a una "civetteria radicale". Esprime il suo mondo interiore e lo plasma con matite, ciglia finte e tavolozze di colori vivaci. Esplora l'identità in modo diverso, senza aderire a modelli specifici o schemi binari. "C'è qualcosa di molto liberatorio nel rendersi conto di quanto di ciò a cui diamo valore sia privo di significato, e vorrei che il mio lavoro potesse, anche solo un po', aprire la porta a questo tipo di trascendenza per le persone", spiega a Dazed .

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Fai in modo che ogni sguardo diventi oggetto di riflessione.

Per Sgàire Wood, trucco e costumi non sono mai semplici accessori o artifici effimeri. Ogni dettaglio è studiato, ogni colore scelto come la composizione di una sinfonia visiva. Il suo obiettivo trascende la semplice performance: trasforma il suo aspetto in un messaggio, un'idea, una messa in discussione dell'identità, della percezione del corpo e dei limiti della norma.

Le sue creazioni sono come teatri in miniatura dove lo spettatore è invitato a decostruire i propri preconcetti. Una guancia satura di fard non è meramente decorativa: può simboleggiare l'esagerazione delle emozioni imposta dalla società. Attraverso questo approccio quasi trasgressivo, Sgàire Wood ridefinisce il drag come un laboratorio artistico a cielo aperto. I suoi look diventano studi su genere, bellezza ed eccesso, ma anche conversazioni silenziose con chi li osserva. Ogni sua apparizione sul palco o sui social media dimostra che il drag può essere al contempo spettacolo e filosofia incarnata.

Il suo lavoro dimostra quindi che il drag non è semplicemente una performance artistica, ma un'esplorazione concettuale, in cui il confine tra immaginazione e realtà diventa un regno infinito di creazione. E attraverso questo dialogo visivo, Sgàire Wood incoraggia ogni persona a interrogarsi su ciò che accetta, rifiuta o ammira nel mondo che la circonda.