Come fa questo espatriato a vivere in un hotel a cinque stelle spendendo meno dell'affitto?

Fabienne Ba.
Trasferirsi in un altro Paese per risparmiare non è più una cosa insolita. Tuttavia, scambiare un appartamento standard con una suite in un hotel a cinque stelle al prezzo dell'affitto è un'esperienza intrigante. Eppure, questa è la mossa audace di un'espatriata britannica – @diamantelv su Instagram – che abbraccia pienamente la sua scelta di vita.

Una partenza desiderata lontano dal Regno Unito

Nota per la sua partecipazione al programma "Love Island", Diamanté Laiva (@diamantelv) ha deciso di lasciare il Regno Unito e stabilirsi nel Sud-est asiatico. Sui suoi social media, condivide uno stile di vita che molti giovani sognano: afferma di vivere in un hotel di lusso per circa 500 dollari al mese, ovvero circa 420 euro.

In un video, mostra la sua luminosa suite con cucina completamente attrezzata, un'accogliente zona giorno e una vista mozzafiato sulla città. Offre un servizio di pulizia regolare, liberandola da molte faccende domestiche. Secondo lei, questo stile di vita le costa meno rispetto al suo precedente alloggio nel Regno Unito.

Perché un prezzo così basso?

Il costo della vita varia notevolmente da un paese all'altro. Alcune città del Sud-est asiatico offrono prezzi significativamente più accessibili rispetto all'Europa occidentale, sia per gli alloggi che per i servizi quotidiani. Sebbene l'indirizzo esatto non sia stato confermato ufficialmente, alcuni commentatori online collocano la struttura a Da Nang, in Vietnam. Questa città costiera è nota per attrarre espatriati e lavoratori da remoto grazie al suo equilibrio tra servizi moderni, un ambiente di vita piacevole e prezzi moderati.

In alcune destinazioni turistiche, gli hotel offrono tariffe mensili vantaggiose per soggiorni di lunga durata, soprattutto al di fuori dell'alta stagione. Per l'hotel, questo garantisce un tasso di occupazione stabile. Per te, scegliere questa opzione può significare comfort di alto livello a un prezzo negoziato.

Servizi degni di un soggiorno benessere

Secondo i suoi post, il prezzo include l'accesso a numerosi servizi: spa, saune, piscina e aree relax. Diamanté Laiva (@diamantelv) menziona diverse saune e vari servizi benessere. Spiega anche che cena regolarmente in uno dei ristoranti dell'hotel, godendosi la vista panoramica sulla città. La piscina, aperta la sera, si dice sia uno dei fattori decisivi.

Probabilmente potete immaginare la sensazione: concludere la giornata con qualche vasca in piscina, per poi tornare in una suite impeccabile. Questo tipo di contenuti alimenta l'immaginario collettivo. L'idea di sostituire un affitto tradizionale con un pacchetto all-inclusive attrae sempre più persone in cerca di libertà e ottimizzazione del budget.

Una tendenza guidata dal lavoro a distanza

La sua esperienza si inserisce in una tendenza più ampia: l'espatrio strategico. Con l'avvento del lavoro da remoto, molti professionisti scelgono destinazioni in cui il loro potere d'acquisto è maggiore. Alcune regioni del Sud-est asiatico, così come dell'America Latina e dell'Europa orientale, vengono spesso citate per la combinazione di costo della vita moderato, clima piacevole e infrastrutture adatte ai freelance.

Tuttavia, dietro le immagini suggestive, si celano anche aspetti pratici: visti, assicurazione sanitaria, tasse e adattamento culturale. I social media spesso ne mettono in risalto l'ambiente idilliaco, ma ogni progetto di espatrio merita un'attenta valutazione.

Tra ispirazione e realtà

Le reazioni ai suoi video sono entusiastiche. Molti si dicono pronti a provarci. Tuttavia, è importante ricordare che le tariffe degli hotel variano a seconda della stagione, della durata del soggiorno e di eventuali accordi presi. Ciò che è possibile fare in un determinato momento in una determinata città non è una regola universale.

Inoltre, vivere in un hotel offre flessibilità e servizi inclusi, ma alcuni potrebbero preferire la stabilità di un alloggio tradizionale. La storia di Diamanté Laiva (@diamantelv) dimostra innanzitutto che esistono diversi modi di vivere il mondo, a seconda delle proprie priorità e strategie.

In definitiva, dietro la suite con spa e piscina si cela una riflessione sul costo della vita e sulle opportunità offerte da determinati contesti economici. È un invito ad ampliare i propri orizzonti, ricordandosi di pianificare ogni passo con lucidità.

Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
