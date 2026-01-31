Perché gli assistenti di volo consigliano di non indossare mai questo vestito in aereo

Quando si tratta di volare, la maggior parte dei passeggeri dà priorità al comfort. Tuttavia, secondo gli assistenti di volo, alcuni abiti andrebbero evitati, in quanto possono causare problemi in caso di emergenza, durante gli sbalzi di temperatura o semplicemente per motivi igienici. Ecco perché raccomandano di non indossare mai determinati indumenti a bordo.

Gli abiti stretti sono nemici della circolazione

Jeans attillati, pantaloni molto attillati o leggings estremamente stretti sono tutt'altro che ideali a 10.000 metri. Comprimono vita e gambe, favoriscono il gonfiore e possono aumentare il rischio di cattiva circolazione sanguigna o persino di trombosi venosa profonda sui voli lunghi. Gli assistenti di volo raccomandano quindi abiti larghi e comodi, come pantaloni da jogging o pantaloni ampi, per rimanere comodi seduti per diverse ore e ridurre al minimo crampi e fastidi.

Pantaloncini, gonne corte e tute: un falso affare

Un altro capo d'abbigliamento da evitare: pantaloncini, minigonne o abiti molto corti. Essere esposti direttamente al sedile significa entrare in contatto diretto con superfici che raramente vengono disinfettate a fondo, aumentando l'esposizione a batteri e funghi presenti su tessuti e braccioli. Lo stesso problema si verifica nei bagni angusti, dove pavimento e pareti sono spesso poco igienici. Le tute, d'altra parte, presentano un problema pratico: difficili da togliere nei bagni piccoli, rischiano di toccare il pavimento sporco e di strisciarci sopra, cosa che il personale di cabina sconsiglia vivamente.

Materiali infiammabili, leggings sintetici e rischi durante l'evacuazione

Oltre al comfort, gli assistenti di volo e gli esperti di sicurezza ci ricordano che alcuni tessuti sono pericolosi in caso di incendio o evacuazione di emergenza. I leggings in poliestere, nylon o acrilico, così come gli indumenti con frange o quelli realizzati in materiali altamente infiammabili, possono sciogliersi sulla pelle se esposti a calore intenso e causare gravi ustioni. Consigliano fibre naturali come cotone, lana o lino, che offrono una migliore protezione termica e riducono al minimo i danni in caso di incidente.

Sandali, infradito e tacchi: un rischio per i tuoi piedi

Sandali aperti, infradito e tacchi a spillo sono decisamente sconsigliati per il personale di cabina. In primo luogo, perché non proteggono dal freddo della cabina e, in secondo luogo, perché ostacolano notevolmente una rapida evacuazione tramite scivoli di emergenza o scale metalliche. Gli assistenti di volo raccomandano quindi scarpe chiuse e stabili, facili da togliere e rimettere ai controlli di sicurezza, come scarpe da ginnastica o mocassini, in modo che i passeggeri possano camminare, correre o scendere da uno scivolo senza farsi male.

In sintesi, i professionisti dell'aviazione raccomandano un abbigliamento che copra, sia comodo e pratico. L'idea è quella di tenere a mente l'igiene, la sicurezza e la realtà di un ambiente a volte imprevedibile. Scegliere cosa indossare in aereo non è quindi solo una questione di estetica: è anche un vero e proprio atto di protezione per il proprio corpo... e un modo per rendere il volo più piacevole, dal decollo all'atterraggio.