Met dit simpele IKEA-gordijn kun je flink besparen op je gasrekening.

Met temperaturen die nauwelijks onder nul komen, dringt de kou het huis binnen, waardoor je de verwarming hoger moet zetten. Als je dan ook nog eens in een slecht geïsoleerd huis woont, wordt het een ware geldverslindende put. Maar je hoeft niet de hele winter te rillen, een binnenjas van dekens te maken of met een warmwaterkruik aan je lijf gekleefd te leven. Een gordijn van IKEA kan alles veranderen.

De ramen zijn niet altijd even goed geïsoleerd.

De afgelopen weken heeft de winter zich steeds meer laten voelen. Dikke mist hangt in de lucht en verhult het landschap, de vorst bevriest de omgeving en de temperaturen zijn ijskoud. Deze poolkou dringt via elke porie het huis binnen en nestelt zich als een onzichtbare indringer in onze woningen. Oudere huizen laten de kou binnen en zijn slecht uitgerust voor de winter. Het is niet ongebruikelijk om de koude lucht door een kier in een raam of een spleet in een deur te voelen komen. Als je in een slecht geïsoleerd huis woont, stijgt de temperatuur binnenshuis niet, zelfs niet als je de verwarming voluit zet, maar de energierekening wel.

De vloer is ijskoud en je eet in een trui, fleecevest en onder een zachte deken . Je moet je praktisch aankleden alsof je naar de bergen gaat om je huis te kunnen begeven. Straks was je de afwas in skischoenen en maak je schoon met een wollen sjaal. Kortom, het huis lijkt op een iglo. De ramen, ook al zijn ze gesloten, vormen de kern van dit thermische probleem. Volgens Ademe (het Franse agentschap voor ecologische transitie) zijn ze verantwoordelijk voor 10 tot 20% van het warmteverlies.

En je hoeft echt niet alle ramen in huis te vervangen of grote isolatiewerkzaamheden uit te voeren om niet meer te rillen op de bank. De oplossing vind je bij Ikea en kost minder dan €40. Genoeg om de temperatuur in huis een paar graden te verhogen en een paar lagen kleding uit te trekken.

Een IKEA-gordijn dat tocht tegenhoudt.

Gordijnen worden over het algemeen gebruikt om een lege ruimte op te vullen of om sfeer te creëren waar het aan sfeer ontbreekt. Deze verduisteringsgordijnen van Ikea met de ongebruikelijke naam MAJGULL doen echter meer dan alleen ramen versieren of de inrichting aanvullen. Eenmaal dichtgetrokken, fungeren ze als een barrière tegen de kou.

MAJGULL onderscheidt zich door zijn dichte, dikke stof. Dit materiaal fungeert als een extra barrière tussen binnen en buiten. Geplaatst voor een raam, maar ook voor een slecht geïsoleerde deur of erker, helpt het de uitwisseling van koude lucht te vertragen en de geproduceerde warmte in huis vast te houden. Hierdoor koelt de kamer minder snel af en blijft het comfort langer behouden. Nog beter: de verwarming hoeft niet onnodig op volle toeren te draaien.

Betere temperatuurregeling en esthetische aantrekkingskracht

Naast de thermische functie voldoet het MAJGULL-gordijn aan nog een essentiële eis: esthetiek. Verkrijgbaar in diverse ingetogen en elegante tinten, creëert het direct een gevoel van gezelligheid en zachtheid in een ruimte. De dikke stoffen hebben de visuele kracht om een interieur te "verwarmen", zelfs voordat de verwarming aanslaat.

Dit gordijn past naadloos bij diverse interieurstijlen, van Scandinavisch minimalisme tot een warmere, meer uitnodigende sfeer. Het combineert functionaliteit met esthetiek, verbetert het thermisch comfort en verfraait de leefruimte.

In een tijd waarin we streven naar minder, maar betere consumptie, onderscheidt MAJGULL zich als een slimme oplossing: betaalbaar, eenvoudig te installeren en duurzaam. Het bewijst maar weer eens dat de simpelste maatregelen soms ook het meest effectief zijn om je huis… én je portemonnee… te beschermen.