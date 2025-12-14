Search here...

Je haar onder je jas laten: de door de Olsen-tweeling geïnspireerde trend die voor opschudding zorgt.

Kapsalon
Léa Michel
@michellengatimin/TikTok

Stop jij je haar in je jaskraag voor een nonchalante look? Die vraag wordt veel gesteld op TikTok met de hashtag #Olsentuck, een super eenvoudige haartrend geïnspireerd door de zussen Mary-Kate en Ashley Olsen. Deze truc, die populair werd tijdens de New York Fashion Week Herfst/Winter 2025/2026, transformeert een alledaagse onachtzaamheid in een minimalistisch en stijlvol mode-statement.

De oorsprong van de Olsen-tweeling

Mary-Kate en Ashley Olsen, voormalige sterren uit de jaren 2000 en oprichtsters van The Row, belichamen moeiteloze chic. Hun handelsmerk? Hun haar discreet weggestopt in een sjaal, jasje of mantel voor een nonchalant bohemian chic effect. Deze stijl, die we vaak in de straten van New York zien, is aantrekkelijk in zijn eenvoud: het voorkomt dat losse lokken in de wind wapperen en voegt tegelijkertijd een vleugje mysterie toe. Deze kledinggewoonte van de Olsen-zussen verovert nu de catwalks en sociale media.

Explosieve viraliteit op TikTok

De #Olsentuck is een enorme hit op TikTok, met duizenden video's die laten zien hoe je deze 'instop'-look in een handomdraai kunt creëren. Influencers experimenteren ermee met oversized jassen of dikke sjaals en bewijzen de veelzijdigheid: perfect voor de winter, het geeft volume en een nonchalante uitstraling zonder ingewikkelde styling. Op Instagram zijn fashionista's lyrisch over deze trend vanwege de toegankelijkheid – ideaal als je haast hebt en vergeet je haar te ontwarren. Het is het tegenovergestelde van overdreven gestylede looks en sluit perfect aan bij de esthetiek van The Row: minimalistisch, chic en tijdloos.

@michellengatimin pov: de Olsen-tuck (maar dan met laagjes) #olsentuck #haarhack #winteroutfit #outfitideeën #outfitsvoorkoudweer ♬ Manhattan Serenade - Tommy Dorsey and His Orchestra & Jo Stafford

Waarom het voor iedereen werkt

Niets is eenvoudiger: trek je jas aan, stop je haar in de kraag en voilà, gegarandeerd een moeiteloos stijlvolle look. Deze truc flatteert alle gezichtsvormen door de gelaatstrekken subtiel te omlijsten en beschermt zelfs tegen winterse vochtigheid. Het democratiseert de Olsen-stijl, die ooit alleen was weggelegd voor de elite van New York, en maakt mode inclusief en praktisch voor dagelijks gebruik.

De Olsen-stijl is meer dan alleen een haartrend: het is een modefilosofie waarin natuurlijkheid de overhand heeft boven perfectie. Omarm deze stijl met volle overtuiging voor een stijlvolle en moeiteloze winter; deze trend herinnert ons eraan dat ware elegantie vaak voortkomt uit een simpel gebaar.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Dit iconische kapsel, populair in de jaren negentig, maakt nu een onverwachte comeback

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dit iconische kapsel, populair in de jaren negentig, maakt nu een onverwachte comeback

De pixie cut, dit opvallende korte kapsel dat in de jaren 90 populair werd gemaakt door iconen als...

Dit is de perfecte highlight-tint om je grijze haar te accentueren

Of je nu net een paar zilveren lokken ziet verschijnen of je grijze haar al goed ingeburgerd is,...

Zo houd je je nek lekker warm... zonder je kapsel te verpesten

Om de kou onder je jas buiten te houden, is een nekwarmer een onmisbaar accessoire. Je kapsel maakt...

Halo Hair: de nieuwe haarkleur van Rosalía die nu al voor opschudding zorgt bij kappers

Een blonde halo geëtst in bruin haar: dat is de nieuwste haartrend. Deze ongewone kleur, die de illusie...

Het geheim om nooit meer met warrig haar thuis te komen na een fietstocht

Helmen, onmisbare accessoires voor motorreizen, kunnen behoorlijk schadelijk zijn voor je haar. Bij aankomst eindig je met dezelfde...

© 2025 The Body Optimist