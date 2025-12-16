Huidproblemen: dit verrassende verband met angst en depressie

Acne, eczeem en psoriasis treffen bijna 2 miljard mensen wereldwijd en veroorzaken vaak veel leed. Deze zichtbare aandoeningen creëren een vicieuze cirkel waarin stress en symptomen elkaar versterken.

Een belangrijk Europees onderzoek

De studie "De psychologische belasting van huidaandoeningen", gepubliceerd in het Journal of Investigative Dermatology, onderzocht 3.635 dermatologische patiënten en 1.359 controlepersonen in 13 Europese landen. De studie, uitgevoerd door FJ Dalgard et al., toont aan dat 10,1% van de patiënten met huidaandoeningen klinische depressie vertoont (versus 4,3% in de controlegroep), 17,2% angst (versus 11,1%) en 12,7% suïcidale gedachten (versus 8,3%).

De vicieuze cirkel van huidproblemen en stress.

Het door stress vrijgekomen cortisol verergert huidontstekingen (psoriasis, eczeem), terwijl zichtbare huidlaesies schaamte, isolatie en een gebrek aan zelfvertrouwen veroorzaken. Bij jongeren met ernstige acne verdubbelt het risico op depressie; chronisch eczeem verdrievoudigt angststoornissen. Tot 5% van de ernstige gevallen leidt tot suïcidale gedachten.

Schokkende gegevens uit de pathologie

Psoriasis (17,4% van de gevallen), huidinfecties (6,8%), eczeem (6,4%) en acne (5,9%) komen het meest voor. Vrouwen (56,5% van de patiënten) zijn oververtegenwoordigd, met een gemiddelde leeftijd van 47 jaar. Recente stress (35,6%) en lichamelijke comorbiditeiten (28,8%) verergeren de psychische belasting.