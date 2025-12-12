Dit is de truc die Koreaanse vrouwen elke avond gebruiken voor een stralende huid.

De favoriete truc van Koreaanse vrouwen voor een stralende huid is de dubbele reinigingsmethode, die elke avond wordt toegepast. Deze methode houdt in dat het gezicht in twee stappen wordt gereinigd: eerst met een reinigingsolie en vervolgens met een reiniger op waterbasis of een schuimende reiniger. Dit ritueel, geworteld in de Koreaanse traditie, verwijdert grondig make-up, vervuiling, talg en wateroplosbare onzuiverheden die zich gedurende de dag hebben opgehoopt, terwijl de huidbarrière intact blijft.

De twee stappen van dubbele reiniging

Eerste stap: breng een reinigingsolie aan op de droge huid, masseer zachtjes om make-up, zonnebrandcrème en vervuilende stoffen te verwijderen en spoel vervolgens af.

Tweede stap: gebruik een reiniger op waterbasis (gel, schuim of crème) om zweet, stof en eventuele resten te verwijderen en spoel daarna nogmaals af.

Deze stap bereidt de huid voor op de daaropvolgende behandelingen (serums, moisturizers) en verbetert tegelijkertijd de uitstraling en zuiverheid van de teint.

Toepassingstips

Het wordt aanbevolen om deze dubbele reiniging elke avond uit te voeren, en eventueel ook 's ochtends als je een gecombineerde tot vette huid hebt. Zorg ervoor dat je voor elke stap producten kiest die geschikt zijn voor jouw huidtype om de balans te behouden en uitdroging te voorkomen.

Bewezen voordelen

Dubbele reiniging:

Reinigt de poriën en voorkomt onzuiverheden.

Het geeft de teint een zuivere en stralende gloed.

Optimaliseert de opname van actieve ingrediënten in de huidverzorgingsproducten die daarna worden aangebracht.

Dankzij deze dagelijkse discipline hebben veel Koreaanse vrouwen een heldere, stralende en egale teint.