Dit Japanse ritueel na het douchen zorgt moeiteloos voor een stralende huid

Een zeer nauwkeurig Japans ritueel na het douchen, gebaseerd op dermatologisch onderzoek, zorgt ervoor dat de huid moeiteloos een stralende en gehydrateerde huid krijgt. Een recente Japanse studie toont aan dat het aanbrengen van een moisturizer met inachtneming van bepaalde parameters die zijn afgeleid van de huidfysiologie, de effecten ervan aanzienlijk optimaliseert.

Het principe van het ritueel

Het onderzoek, uitgevoerd in Japan, was gericht op het bepalen van de optimale methode voor het aanbrengen van een vochtinbrengende crème, gebaseerd op de natuurlijke functies van de huid. Onderzoekers maten de hydratatie van de hoornlaag (SCW) bij gezonde personen op basis van het tijdstip, de hoeveelheid en de frequentie van aanbrengen. Hier zijn de belangrijkste resultaten:

Als u de behandeling direct na het douchen of baden toepast (binnen 5 minuten), kan de huid meer vocht vasthouden dan wanneer u 90 minuten wacht.

Een voldoende hoge dosering, groter of gelijk aan 1 mg/cm², levert betere resultaten op dan een lagere dosering.

Deze handeling tweemaal daags uitvoeren (ochtend en avond) is effectiever dan één keer.

In een tweede deel werd dit tweemaal daagse protocol gedurende 8 weken toegepast op patiënten die leden aan een droge huid: de huid was aanzienlijk beter gehydrateerd en markers van huidproblemen (trypsine, desmogleïne 1) werden gereguleerd.

Optimale bedieningsinstructies

Om dit Japanse ritueel te volgen, moet u:

Breng de hydraterende behandeling binnen 5 minuten na het douchen aan (wanneer de huid het meest doorlaatbaar en ontvankelijk is).

Zorg voor een goede hoeveelheid vochtinbrengende crème (1 tot 2 mg crème per cm²).

Herhaal dit 's ochtends en 's avonds voor maximaal effect.

Dit protocol, gevalideerd door de huidfysiologie, verbetert de uitstraling, zachtheid en de barrièrefunctie van de huid, en dat alles op een eenvoudige en toegankelijke manier voor iedereen, ongeacht het huidtype.

Het onderzoek van Japanse onderzoekers benadrukt het belang van timing en regelmaat bij de dagelijkse verzorging. Ze bevestigen dat een gerichte handeling, uitgevoerd direct na het douchen, veel effectiever is dan de klassieke routine.