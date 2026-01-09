Dit is de fout die (bijna) iedereen maakt bij het eten van raclette, volgens een chef-kok.

Raclette, hét ultieme comfortfood, vult huizen met zijn verleidelijke aroma tijdens deze koude dagen. Als je hebt besloten je dieetvoornemens even aan de kant te zetten en je culinaire filosofie te omarmen, sta je vast te popelen om de kaas over je aardappelen te laten smelten. Maar voordat je je raclettepannen pakt en je overgeeft aan dit culinaire ritueel, lees dan eerst even deze paar richtlijnen.

De keuze van de kaas, een bepalende factor.

Aan het begin van het jaar veranderen sommige mensen in vegetariërs en storten zich op groene " detox "-sapjes, terwijl anderen, die meer geneigd zijn te genieten van lekker eten en drinken, het culinaire erfgoed vieren en zich opwarmen met hartige gerechten. Sterker nog, als eten je grootste hobby is, heb je misschien al een raclette-avond gepland. Dit gerecht, dat mensen rond de tafel samenbrengt en ieders smaakpapillen streelt, is niet iets om zomaar even tussendoor te eten. Het is een kunstvorm.

Ondanks de schijnbare eenvoud vereist raclette een zekere nauwkeurigheid. Pak niet zomaar de eerste kaas die je in de supermarkt ziet. Kaas is het hoofdingrediënt van raclette, dus je moet alert zijn en de etiketten zorgvuldig lezen. "Een echt goede raclette wordt gemaakt met rauwe melk," benadrukt chef Christophe Martin, chef-kok van restaurant Le Ramoneur Savoyard in Annecy, in een gesprek met Madame Figaro .

Echte raclette-liefhebbers vertrouwen deze taak liever toe aan hun kaasboer. De grote pakken raclette uit de supermarkt hebben niet dezelfde aromatische rijkdom als "authentieke" raclette. "Koop het indien mogelijk per plak en snijd het zelf. Als het al gesneden en vacuüm verpakt is, verliest het zijn textuur en versheid," legt de culinaire expert, een fervent raclette-liefhebber, uit.

Kaas te lang koken is heiligschennis.

In de hectiek van het moment kan het gebeuren dat je per ongeluk je raclettekaas op de hete grill vergeet en deze bijna verbrandt. Soms is deze langere baktijd echter opzettelijk. Over het algemeen zijn er twee stromen: degenen die hun raclette liever licht vloeibaar hebben en degenen die hem liever bijna bruin hebben.

Als je je raclette het liefst half aangebrand en knapperig eet, weet dan dat je de traditie negeert. Het is pure kaasmisbruik! "De grootste fout is erover te praten en de kaas te lang te laten bakken. Daarna wordt hij vettig en oneetbaar," wijst de chef-kok erop. Ook al is het misschien verrassend, hij raadt aan de oven te gebruiken om optimaal te genieten van de heerlijke aroma's van raclette. Hoe je die gedeelde smaak kunt behouden zonder het beroemde, verbindende apparaat? "Je doet de aardappelen in een ovenschaal, verdeelt alle plakjes kaas erover en zet het onder de grill."

De korst verwijderen of laten zitten? Dat is de vraag.

Ook hier is het een gevoelig onderwerp tussen aardappelen en charcuterieplanken. Sommigen bewaken de korst jaloers, terwijl anderen er een hekel aan hebben. Toch is het juist het lekkerste deel van raclettekaas. Het verwijderen ervan is een beetje zoals het weghalen van de korst van brood : het verpest de charme. En chefs zullen het daar zeker mee eens zijn. Hetzelfde geldt voor aardappelen, die met schil gegeten moeten worden. "Het is essentieel. Ten eerste omdat het vitamines levert, maar ook omdat het een heerlijke geroosterde smaak heeft," betoogt de chef.

En om het allemaal makkelijker te laten verlopen en je na deze stevige maaltijd niet te zwaar op de maag te voelen, vergeet dan niet om tussen de happen door wat augurken of andere ingemaakte groenten te eten. Deze augurken, die soms door je gasten bekritiseerd worden, helpen je juist om de raclette beter op te nemen en te verteren. Zo simpel is het, raclette heeft geen geheimen meer voor je!