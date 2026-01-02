Ze wilde madeleines maken zonder vormpje... haar oplossing verraste het hele internet!

Tijdens de feestdagen heb je misschien wel sint-jakobsschelpen gegeten, een delicatesse die regelmatig op kerstmenu's te vinden is. Deze schelpen, die vroeger als mooie bakjes dienden, hebben nog steeds andere toepassingen. Ze kunnen bijvoorbeeld van pas komen als je geen bakvormpjes meer hebt en ineens zin hebt in madeleines.

Jakobsschelpen in plaats van mosselen

Madeleines roepen de smaak van je kindertijd op en de tedere herinneringen aan oma 's huis. Het zijn de ultieme omakoekjes. Die je in een glas melk (gewone of plantaardige) doopt en opeet tot je je broek moet openknopen. Het is een tijdloze lekkernij die perfect samengaat met warme chocolademelk of koffie. Nostalgisch, verrukkelijk en royaal, ze weten precies hoe ze onze smaakpapillen moeten verwennen. Als je eenmaal begint aan een stapel madeleines, is het onmogelijk om bij één te blijven.

Madeleines maken is niet zo moeilijk, mits je de juiste spullen hebt. Een madeleinevorm staat echter zelden op het lijstje met keukenbenodigdheden wanneer je naar een nieuwe woning verhuist. En genoegen nemen met madeleines uit de winkel, die slechts flauwe imitaties zijn van het originele recept, is al helemaal uitgesloten.

Content creator @roxane.tardy heeft een alternatief gevonden voor de traditionele vormpjes: sint-jakobsschelpen (uiteraard leeg en gewassen). Deze culinaire schelp, die vaak als etensresten wordt weggegooid of na gebruik tijdens feestdagen wordt hergebruikt voor sieradenhouders, bootst de typische vorm van madeleines na. In plaats van kleine madeleines krijgt ze ultra-fotogenieke en zeer smakelijke XXL-koekjes.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Roxane Tardy (@roxane.tardy)

Het geheim van perfect gevormde madeleines

Het gebruik van schelpen uit de zee en haar zilte landschappen om madeleines te maken is een slim en diep poëtisch gebaar. De schelp laat zijn afdruk achter op het beslag, net zoals op nat zand. De ribbels van deze zeeschelp steken na het bakken uit, waardoor de illusie van een vers gevangen schaaldier ontstaat. Dit zijn regels die Baudelaire zelf had kunnen schrijven. Genoeg over de proza; waar het ons hier om gaat, is hoe je deze prachtige, luchtige bult kunt creëren in een vorm die helemaal niet bedoeld is voor het bakken van madeleines.

Content creator @roxane.tardy, bekend om haar outfits die perfect aansluiten bij haar culinaire creaties, onthult het geheim achter het kenmerkende 'opgeblazen' effect van madeleines. Ze doet het beslag in een spuitzak en laat deze ongeveer dertig minuten in de koelkast rusten. Het idee is om een thermische schok te creëren met de hitte van de oven. Dit is wat madeleines hun aantrekkelijke bolle vorm geeft.

Deze andere tips zijn handig als je geen schimmel hebt.

Het hergebruiken van sint-jakobsschelpen betekent dat je een voorwerp dat anders in de prullenbak zou belanden, een tweede leven geeft. Deze aanpak sluit perfect aan bij de anti-verspillingsgedachte en creatieve instelling die door een hele generatie zo gewaardeerd wordt. Niet iedereen heeft echter lege schelpen in huis, en soms moet je het doen met wat je hebt. Dit is een situatie die iedereen die in een studentenhuis heeft gewoond en talloze culinaire creaties heeft uitgeprobeerd, maar al te goed kent.

Ten eerste kun je muffinvormpjes hergebruiken. Dit is de meest gangbare en betrouwbare optie. De vorm zal anders zijn, ronder, maar de textuur blijft die van een echte madeleine. Taartvormpjes zijn ook een goede keuze. De licht geribbelde bodem geeft een elegante, bijna gebakachtige afwerking. De madeleines bakken er gelijkmatig in en behouden een mooie dikte. Toegegeven, de madeleine ondergaat een kleine visuele transformatie, maar als je je ogen sluit, waan je je twintig jaar terug in de tijd, kijkend naar een tekenfilm om 4 uur 's middags.

Madeleines, gebakken in een schelpje, krijgen een elegante uitstraling die kan wedijveren met het gebak in luxe hotels. Maar wat echt opvalt, is de troostende smaak van de madeleine. Een hap nemen van de zachte, taaie binnenkant is als een reis terug in de tijd, een herbelevenis van je kindertijd. En dat gevoel kun je gewoon niet vastleggen op Instagram.