Het smerigste voorwerp in je badkamer is niet degene die je denkt.

Als we het over hygiëne in de badkamer hebben, denken we natuurlijk aan het bad, de douche of de wastafel. Maar een veel discreter en alomtegenwoordiger object, dat vaak over het hoofd wordt gezien tijdens het schoonmaken, herbergt een verrassende hoeveelheid microben. En de kans is groot dat het zich nu onder je voeten bevindt.

De badmat, een onverwachte broedplaats voor bacteriën.

Volgens een onderzoek van een Brits bedrijf onder duizenden huishoudens verzamelen badmatten meer bacteriën dan de toiletpot zelf. Badmatten worden dagelijks na het douchen of baden gebruikt en staan daardoor constant bloot aan vocht, dode huidcellen en spetters van soms besmet water in de buurt van het toilet. Deze combinatie creëert een ideale omgeving voor fecale bacteriën, schimmels en gisten.

Nog verontrustender is dat uit het onderzoek blijkt dat bijna een derde van de respondenten hun tapijt slechts twee tot drie keer per jaar wast, ondanks dagelijks gebruik. Na verloop van tijd wordt deze vaak dikke stof een onzichtbare broedplaats voor micro-organismen die de huid, de luchtwegen of zelfs infecties kunnen aantasten bij een verzwakt immuunsysteem.

Eveneens onverwachte concurrenten

Na de badmat – als het toilet zich in de badkamer bevindt – staat de tandenborstel op de tweede plaats in de lijst van meest besmette voorwerpen. Deze kan tot wel 100 keer meer bacteriën bevatten dan de toiletbril. De boosdoener: aerosolen die vrijkomen tijdens het doorspoelen en die onzichtbare fecale deeltjes door de ruimte verspreiden, vooral wanneer de toiletbril openstaat. De constante luchtvochtigheid in de badkamer verergert het probleem nog verder, doordat microbiële groei op de tandenborstelhaartjes wordt bevorderd.

Nog een valkuil op het gebied van hygiëne: handdoeken. Ze houden dode huidcellen, zweet, urineresten en schimmels vast in hun vochtige vezels, vooral als ze niet goed worden gedroogd tussen gebruik. Als ze niet goed gewassen worden of te lang gebruikt worden, kunnen ze ook een potentiële bron van besmetting worden.

Hoe desinfecteer je je badkamer?

Gezien deze risico's kunt u met een paar simpele stappen uw badkamer omtoveren tot een gezondere ruimte:

Was de badmat en handdoeken eenmaal per week op 60 °C, een temperatuur die voldoende is om de meeste bacteriën en schimmels te doden.

Ventileer de badkamer dagelijks - indien mogelijk - om de luchtvochtigheid te verlagen, de belangrijkste bondgenoot van bacteriën.

Als het toilet zich in de badkamer bevindt, sluit dan altijd de toiletbril voordat u doorspoelt om te voorkomen dat er fecale aerosolen in de lucht terechtkomen.

Bewaar tandenborstels in een gesloten houder of uit de buurt van het toilet, op een droge en goed geventileerde plaats.

Vervang de handdoeken na maximaal 3 tot 4 keer gebruik, vooral als ze tussen de gebruiksbeurten vochtig blijven.

Door deze gewoonten aan te nemen, voorkom je niet alleen huid- en luchtweginfecties, maar bescherm je ook een intieme, alledaagse ruimte die vaak wordt onderschat in de huishoudelijke hygiëne. Achter de schijnbare reinheid van de badkamer schuilen onzichtbare bedreigingen – die gelukkig onschadelijk gemaakt kunnen worden, mits je weet waar je moet zoeken.