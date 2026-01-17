Search here...

Dit detail in je badkamer kan je stressniveau weerspiegelen.

Decoratie
Léa Michel
Photo d'illustration : Freepik

Je loopt je badkamer binnen. Is die schoon en opgeruimd, of volgestouwd met allerlei producten, handdoeken, tubes en accessoires? Wat je ziet, kan een goede weerspiegeling zijn van je stressniveau, een belangrijkere psychologische indicator dan je misschien denkt.

Wat je huis zegt over je geestelijke gezondheid

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een rommelige omgeving niet alleen visueel onaangenaam is: het heeft ook biologische gevolgen voor je lichaam en je mentale welzijn. Een artikel gepubliceerd in de Personality and Social Psychology Bulletin door onderzoekers van het Center on Everyday Lives of Families van UCLA meldt dat de manier waarop bewoners hun huis beschrijven – met name of ze het als 'rommelig' of 'rustgevend' ervaren – samenhangt met verschillende cortisolprofielen, het stresshormoon.

Vrouwen die in een als stressvol ervaren huis woonden, hadden gedurende de dag een afgevlakt, minder gunstig cortisolprofiel, terwijl vrouwen die hun huis als rustgevend beschreven een duidelijkere daling van dit hormoon vertoonden: een teken van betere stressregulatie.

Rommel en de hersenen: meer dan alleen een indruk.

Dit fenomeen is niet louter een kwestie van esthetiek. De hersenen verwerken voortdurend de visuele informatie om zich heen. Wanneer je badkamer (of een andere kamer) rommelig is, wordt je aandacht constant in verschillende richtingen getrokken door zichtbare objecten, zelfs onbewust. Dit creëert cognitieve overbelasting die de concentratie beïnvloedt, het besluitvormingsproces vertraagt en kan leiden tot gevoelens van mentale vermoeidheid.

Bovendien draagt het cumulatieve effect van deze onzichtbare eisen bij aan het in stand houden van een verhoogde alertheid, wat het lichaam vertaalt in een langdurig verhoogd cortisolgehalte. Dit is niet zomaar een hypothese: verschillende bronnen gespecialiseerd in gedragspsychologie bevestigen het bestaan van een verband tussen rommel in huis en hogere cortisolspiegels, met name bij vrouwen die statistisch gezien minder goed bestand zijn tegen stress gerelateerd aan huishoudelijke taken en sociale verwachtingen.

Hoe je badkamer je kan helpen stress te verminderen

Een minimalistische omgeving betekent niet dat je met heel weinig spullen leeft. Het betekent dat je alleen datgene bewaart wat nuttig of betekenisvol is: de producten die je daadwerkelijk gebruikt, op een georganiseerde manier opgeborgen, met voldoende visuele ruimte.

Door een minimalistische aanpak in je badkamer te hanteren:

  • Je vermindert de visuele signalen die onnodig de aandacht opeisen;
  • je vermindert de mentale belasting die gepaard gaat met onderhoud en opruimen;
  • En zo creëer je een ruimte die uitnodigt tot ontspanning, in plaats van constante prikkeling.

Kortom, deze kleine verandering van omgeving kan je helpen je stress op onverwachte manieren te reguleren: minder visuele chaos, minder cortisol en meer mentale helderheid op dagelijkse basis.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Aménager un nouvel appartement : comment poser les bases d’un « vrai » chez soi

