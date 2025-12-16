Dit plus-size model straalt in een originele kanten outfit.

Candice Huffine, een pionier in de plus-size mode, betovert opnieuw in een zwart kanten broekpak dat haar figuur accentueert. Deze chique look bevestigt haar rol als icoon voor body positivity, ver verwijderd van de beperkende stereotypen van de modewereld.

Een inclusief kantontwerp

Het ensemble combineert delicate transparantie met bloemenkantmotieven, ontworpen om de rondingen te accentueren zonder ze te belemmeren. Candice poseert vol zelfvertrouwen en transformeert dit chique zwarte broekpak tot een manifest van glamour dat toegankelijk is voor elk lichaamstype.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Candice Huffine (@candicehuffine)

Candice Huffine, ambassadrice van vormen

Ze is bekend van haar campagnes voor Chromat en Savage x Fenty en heeft een reeks samenwerkingen op haar naam staan waarin plus-size modellen centraal staan in de luxe-industrie. Deze selfie onderstreept eens te meer haar overtuiging: schoonheid kent geen grenzen en kant is voor elke vrouw.

Een sterke impact op inclusieve mode

Met dit stijlvolle kledingstuk straalt model Candice Huffine zelfvertrouwen uit en inspireert ze duizenden volgers om hun lichaam te omarmen, waarmee ze de zichtbaarheid van inclusieve mode vergroot. Haar natuurlijke charisma maakt van elke foto een visueel pleidooi voor een meer representatieve industrie.

Met deze opvallende verschijning laat Candice Huffine ons zien dat mode aan kracht wint wanneer ze alle lichaamstypes viert. Door op elegante wijze kant te presenteren, doet ze meer dan alleen een outfit dragen: ze belichaamt een moderne, inclusieve en bevrijdende visie op het lichaam. Een duidelijke boodschap aan zowel de industrie als het publiek: schoonheid kent vele vormen, en dat is precies wat het onvergetelijk maakt.