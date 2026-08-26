Zit je kledingkast uit zijn voegen? Met deze tips kun je opruimen!

Zit je kledingkast uit zijn voegen, maar heb je soms het gevoel dat je "niets hebt om aan te trekken"? Voordat je een complete opruimactie begint, bedenk dan dat opruimen niet verplicht is. Als je je kledingkast in je eigen tempo en zonder druk wilt verlichten, kunnen een paar tips de taak een stuk makkelijker maken.

Zaken op een rijtje zetten, ja. Onder druk, nee.

Je hoeft je kledingkast niet meteen op te ruimen of jezelf te dwingen een perfect opgeruimd huis te hebben, alleen maar omdat dat zogenaamd de bedoeling is. Iedereen doet dingen op zijn eigen manier, afhankelijk van zijn dagelijkse leven, wensen en relatie met kleding. Het doel is niet om drie shirts, twee broeken en een garderobe te hebben die zo uit een catalogus lijkt te komen. Het gaat er meer om een kast te vinden waarin je kunt zien wat je daadwerkelijk bezit. Als je bewust wilt opruimen, zijn hier een paar tips om je op weg te helpen zonder schuldgevoel.

1. Haal alles eruit, maar ga niet voor een marathon.

Dit is waarschijnlijk het minst aantrekkelijke onderdeel: je kledingkast helemaal leegmaken. Toch is het ook het onderdeel waardoor je elk kledingstuk in een nieuw licht kunt zien. Als kleding aan de hangers blijft hangen, zie je alleen de kledingstukken die je meteen opvallen. Door ze eruit te halen, word je je pas echt bewust van wat je bezit. Om te voorkomen dat het een eindeloze klus wordt, kun je het beste ongeveer twee uur uittrekken en categorie per categorie te werk gaan: eerst de bovenkleding, dan de broeken en dan de jassen, bijvoorbeeld. Zo kun je je energie sparen tot het einde.

2. Drie batterijen voor een scherper zicht

Als je je kleren eenmaal hebt uitgepakt, hoef je ze niet in meerdere categorieën te verdelen. Drie stapels zijn voldoende: houden, wegdoen en nog niet besloten. Deze laatste stapel is vooral handig. Je hoeft dan niet meteen een beslissing te nemen en kunt de kleren waar je nog niet zeker van bent, apart leggen. Doe ze in een afgesloten doos en geef jezelf drie maanden de tijd. Als je bepaalde kledingstukken in die tijd helemaal niet hebt gemist, zul je het waarschijnlijk makkelijker vinden om er afscheid van te nemen.

3. De drie belangrijkste vragen

Voor elk kledingstuk kunnen een paar vragen je helpen om de bekende gedachte "je weet maar nooit" te overwinnen.

Heb je het de afgelopen twaalf maanden gedragen?

Als je het vandaag in een winkel zou zien, zou je het dan opnieuw kopen voor dezelfde prijs?

Kun je het combineren met minstens drie andere kledingstukken uit je garderobe?

Als het antwoord steevast nee is, verdient het kledingstuk misschien wel een plekje op de stapel "Ik doe het weg". Die beruchte "voor het geval dat"-stapel kan inderdaad veel ruimte in beslag nemen. Een outfit bewaren voor een hypothetische gelegenheid is prima, als je hem echt mooi vindt. Maar als hij achter in de kast blijft hangen omdat je bang bent dat je hem ooit nog eens nodig hebt, kun je die beslissing best heroverwegen.

4. De mini-test met omgekeerde stuurstangen

Hier is een simpele methode om je gewoonten te observeren zonder op je geheugen te hoeven vertrouwen. Draai al je kledinghangers dezelfde kant op. Hang een kledingstuk na het dragen de andere kant op. Na zes maanden geven de kledingstukken waarvan de hangers niet zijn verplaatst je een heel duidelijk beeld van wat je daadwerkelijk draagt. Je hoeft je niet schuldig te voelen over vergeten kleding: deze test maakt je gewoonten gewoon inzichtelijker.

5. Herorganiseer je collectie zodat je beter kunt zien wat je leuk vindt.

Je kledingkast uitzoeken is één ding, maar er daarna ook van kunnen genieten is iets heel anders. Sorteer je kleding op categorie en eventueel op kleur. Zo zie je dubbele exemplaren veel makkelijker. Vaak kom je er op dit punt achter dat je meerdere exemplaren van hetzelfde kledingstuk hebt: vijf witte overhemden, een aantal bijna identieke truien of een indrukwekkende collectie zwarte tops. Kleding die je niet draagt, kun je hoog opbergen of in dozen. Zo blijft het meest toegankelijke gedeelte over voor de kleding die je op dit moment draagt.

6. En wat doe je met de kleding die je wegdoet?

Niet alle kleding verdient hetzelfde lot. Een kledingstuk in goede staat kan worden gedoneerd of doorverkocht. Als het beschadigd is maar gemakkelijk te repareren, overweeg dan een kleermaker: een rits, een zoom of een kleine reparatie kan de levensduur aanzienlijk verlengen. Wat betreft echt versleten kleding, is het het beste om deze naar een geschikt inzamelpunt voor textiel te brengen in plaats van ze bij het gewone huisvuil te gooien.

Kortom, het doel is niet om een lege kast te hebben, noch om te voldoen aan een nieuw opruimbevel. Een functionele kast is bovenal een overzichtelijke kast, waar je weet wat je bezit en gemakkelijk de kledingstukken kunt vinden die je graag draagt. En voor wie deze balans op de lange termijn wil behouden, kan een heel eenvoudige regel helpen: één item erin, één item eruit. Doe dit natuurlijk alleen als het bij je past. Er wordt hier geen prijs uitgereikt voor "de meest minimalistische kast".