Deze kledingmaterialen hebben de voorkeur vanwege hun betere hittebestendigheid.

Als de temperatuur hoog oploopt, is de eerste reactie vaak om zo kort mogelijke kleding aan te trekken. Comfortabel blijven bij hoge temperaturen draait echter vooral om de juiste stofkeuze. Sommige vezels laten de huid ademen en voeren vocht effectiever af, terwijl andere een zomerdag al snel in een ware oven veranderen.

Linnen, hét onmisbare item voor zonnige dagen.

Als er één topstof voor de zomer is, dan is het linnen. Het is van nature ademend, bevordert de luchtcirculatie dankzij de structuur van de vezels en absorbeert vocht zonder dat onaangename gevoel van een klamme stof op de huid.

Nog een voordeel: het droogt snel en behoudt een aangenaam fris gevoel, zelfs in de felle zon. En de kenmerkende gekreukte look wordt nu beschouwd als een echt mode-item dat karakter geeft aan zomeroutfits.

Katoen, ja... maar niet zomaar elk soort.

Katoen blijft een veilige keuze, mits je de juiste weefstructuur kiest. Dikke stoffen, zoals sommige jerseys, houden warmte en transpiratie vast. Katoenen voile, gaas, lichtgewicht poplin of seersucker daarentegen zorgen voor een betere luchtcirculatie. Seersucker onderscheidt zich met name door de gekreukte textuur, die het contact tussen de stof en de huid vermindert en een licht gevoel geeft, wat vooral prettig is bij hogere temperaturen.

Hennep, de grote comeback van een natuurlijke vezel

Hoewel nog relatief onbekend in onze kledingkasten, verdient hennep zeker uw aandacht. Het is sterk, ademend en zeer absorberend, en deelt veel eigenschappen met linnen. Na elke wasbeurt wordt deze vezel zelfs zachter, terwijl de duurzaamheid uitstekend blijft. Een aantrekkelijke keuze voor wie op zoek is naar kleding die seizoenenlang meegaat.

Cellulosevezels, perfect voor soepelvallende kledingstukken.

Viscose, lyocell en bepaalde vezels afkomstig van plantaardige cellulose worden gewaardeerd om hun zachte gevoel en mooie valling. Ze absorberen vocht goed en bieden veel comfort voor jurken, wijde broeken of blouses voor warmere dagen. Ze drogen iets langzamer dan linnen, maar blijven een prettig alternatief voor een combinatie van elegantie en comfort.

Materialen die te warm zijn

Omgekeerd zijn sommige synthetische vezels minder geschikt voor hoge temperaturen. Polyester, nylon en acryl, bijvoorbeeld, laten de lucht niet goed circuleren en houden meer vocht vast. Het resultaat: een versterkt gevoel van warmte en geuren die zich sneller ontwikkelen. Kleding met een hoog elastaanpercentage kan dit effect ook versterken doordat het strak om het lichaam zit en de natuurlijke ventilatie beperkt.

De snit maakt alle verschil.

Zelfs de fijnste stof verliest een deel van zijn kwaliteit als de pasvorm te strak is. Loszittende kleding creëert ruimte tussen de huid en de stof, waardoor de lucht kan circuleren. Lichtere kleuren reflecteren bovendien meer zonlicht dan donkere kleuren, terwijl lichtgewicht stoffen dit gevoel van frisheid versterken.

Kies voor natuurlijke, maar ook verantwoorde materialen.

In een tijd waarin extreme hitte en bosbranden toenemen, zowel in Frankrijk als in de rest van Europa, moeten ook onze consumptiegewoonten veranderen. Kiezen voor kleding gemaakt van natuurlijke vezels of afkomstig uit meer verantwoorde toeleveringsketens is een gebaar dat verder gaat dan alleen comfort.

Kies waar mogelijk voor gecertificeerd linnen, hennep of katoen, geproduceerd onder omstandigheden die het milieu en de mensen die ze verbouwen respecteren. Investeren in kwaliteitskledingstukken die meerdere zomers meegaan, is vaak voordeliger dan constant goedkope synthetische kleding te kopen. Duurzame mode is bovendien een manier om zorg te dragen voor de planeet, dieren en natuurlijke hulpbronnen.

Tijdens perioden van intense hitte is de hoeveelheid stof, maar vooral de samenstelling ervan, niet zozeer je beste bondgenoot voor comfort. Neem voordat je afrekent even de tijd om het etiket te lezen: het onthult vaak veel meer dan de prijs over het vermogen van een kledingstuk om je de hele zomer comfortabel te houden.