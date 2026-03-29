Deze plus-size influencer deelt haar kledingtips en haar advies wordt alom geprezen.

Het vinden van kleding waarin je je goed voelt, kan alles veranderen. Op sociale media herdefiniëren sommige contentmakers de modenormen met een meer inclusieve en ontspannen aanpak. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Maisie Crompton, wiens advies een breed publiek aanspreekt.

Je kleden voor jezelf, dat is het allerbelangrijkste.

Op haar platforms deelt Maisie Crompton regelmatig outfitideeën die zijn ontworpen voor haar lichaamstype. Via haar video's laat ze verschillende manieren zien om kleding te combineren en legt ze de evolutie van haar stijl uit.

Lange tijd werd haar kledingkeuze bepaald door de wens om discreet te zijn. Tegenwoordig is haar aanpak heel anders: ze geeft de voorkeur aan outfits die haar flatteren en waarin ze zich helemaal zichzelf voelt. Haar boodschap is simpel maar krachtig: het gaat er niet om strikte regels te volgen, maar om je eigen stijl te vinden. Dit zijn, zoals ze het zelf noemt, 'kledingformules' waarmee je je elke dag comfortabel en zelfverzekerd kunt voelen.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Maisie Crompton (@maisie_crompton)

Kledingstukken die stijl en comfort combineren.

Bepaalde modellen worden vaak genoemd in haar aanbevelingen. Broeken met een hoge taille worden bijvoorbeeld gewaardeerd vanwege hun ondersteuning en het vermogen om het silhouet te structureren. Jeans met wijde pijpen daarentegen zijn aantrekkelijk vanwege hun comfort en draaggemak. Naast de kleding zelf is het vooral het gevoel dat telt. Je vrij voelen om te bewegen, je comfortabel voelen in je kleding en in harmonie zijn met je stijl. Bij een body-positive benadering gaat het er nooit om een lichaam te 'corrigeren' of 'verbergen', maar juist om het te ondersteunen, te vieren en kleding aan te bieden die de realiteit respecteert.

Zelfvertrouwen, het belangrijkste element van de look.

Voor Maisie Crompton is mode veel meer dan alleen uiterlijk. Het is een middel tot zelfexpressie. Ze herinnert ons eraan dat elk lichaam het verdient om gewaardeerd te worden, ongeacht de maat. En dat zelfvertrouwen niet zomaar uit de lucht komt vallen: het wordt beetje bij beetje opgebouwd door te experimenteren, te proberen en te durven. Je stijl veranderen, een snit dragen die je voorheen niet zou overwegen, spelen met kleuren of stoffen... dit zijn allemaal manieren om je identiteit te ontdekken via je kleding. En bovenal, om je imago terug te winnen.

Inspiratiebronnen die je makkelijk kunt toepassen

Een van de sterke punten van haar content is de toegankelijkheid. De outfits die ze voorstelt, bestaan vaak uit eenvoudige kledingstukken die makkelijk te vinden en te combineren zijn. Een wijde jeans met een aansluitend topje, een losvallend overhemd dat open gedragen wordt, of zelfs een comfortabele maar stijlvolle outfit voor een werkdag: haar ideeën passen zich aan verschillende situaties aan. Ze benadrukt ook het belang van veelzijdige kleding die je zowel buitenshuis als thuis kunt dragen. Het is een manier om een praktische garderobe op te bouwen zonder stijl op te offeren.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Maisie Crompton (@maisie_crompton)

Een meer inclusieve mode, eindelijk zichtbaar.

Het succes van Maisie Crompton maakt deel uit van een bredere beweging. Steeds meer contentmakers met een plus-size figuur spreken zich uit en bieden inspiratie die is afgestemd op verschillende lichaamstypes. Deze toegenomen zichtbaarheid zorgt ervoor dat meer mensen zichzelf herkennen in de beelden die ze zien. En dat verandert veel. Mode wordt opener, realistischer en menselijker. Het idee van 'one-size-fits-all' verdwijnt geleidelijk en maakt ruimte voor een diversiteit aan lichamen, stijlen en expressies.

Maisie Crompton biedt met haar adviezen een bevrijdende visie op mode. Een mode waarin comfort, plezier en persoonlijke expressie voorrang hebben boven voorschriften. Je hoeft niet in een hokje te passen. Uiteindelijk is het beste advies misschien wel dit: luister naar jezelf. En bovenal, kies kleding waarin je je goed voelt, écht goed.