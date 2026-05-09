Na je 50e maken deze criteria een wereld van verschil bij het kiezen van comfortabele schoenen.

Na je 50e veranderen je voeten geleidelijk met je mee. Dit betekent niet dat je stijl moet opgeven of alleen nog maar comfortabele schoenen moet dragen. Je draagt wat je mooi vindt, op elke leeftijd, maar het is wel zo dat lange dagen staan of te stijve schoenen na verloop van tijd minder comfortabel kunnen worden voor je voeten en gewrichten.

Waarom comfort soms belangrijker wordt naarmate de tijd verstrijkt

Deskundigen hebben vastgesteld dat voetpijn vaker voorkomt naarmate men ouder wordt, met name bij vrouwen. Een Brits onderzoek dat gedurende tien jaar werd uitgevoerd door de universiteiten van Southampton en Oxford, toonde aan dat een aanzienlijk deel van de deelnemers na hun 60e levensjaar voetpijn meldde.

Na verloop van tijd kan de voet iets breder worden, een deel van zijn natuurlijke demping verliezen of kan de voetboog afvlakken. Daardoor kunnen sommige schoenen die eerst comfortabel zaten, ineens te strak of oncomfortabel aanvoelen. Dit betekent niet dat je je hele garderobe moet aanpassen, maar leer wel naar je lichaam te luisteren en kies, indien nodig, stijlen die beter bij je dagelijkse comfort passen.

De juiste pasvorm: het detail dat het verschil maakt.

Een van de belangrijkste criteria is wat bekend staat als "goede pasvorm": met andere woorden, een schoen die is aangepast aan de maat en vooral de breedte van je voet. Een wetenschappelijke review, gepubliceerd in 2024 in het tijdschrift MDPI, herinnert ons eraan dat het dragen van te smalle schoenen kan bijdragen aan pijn, wrijving of misvormingen zoals hallux valgus, ook wel bekend als een bunion.

De voorkant van de voet verdient daarom speciale aandacht. Schoenen die voldoende ruimte bieden voor de tenen zorgen ervoor dat de voet natuurlijker kan bewegen en verminderen drukpunten. En nee, het kiezen van een bredere schoen betekent niet dat je stijl moet opofferen. Tegenwoordig bieden veel merken stijlvolle modellen aan die ontworpen zijn om meer ruimte en ondersteuning te bieden.

De details die echt het verschil maken.

Ook de ondersteuning van de voetboog speelt een belangrijke rol. Een Pools onderzoek onder mensen van 65 tot 74 jaar toonde aan dat het ervaren comfort sterk afhing van de ondersteuning van de voetboog. Soms kan een eenvoudige ergonomische inlegzool al genoeg zijn om van een gewoon paar schoenen een onmisbaar item voor dagelijks gebruik te maken.

Ook de hakhoogte is belangrijk. Volgens de bekende Chingford-studie kan het frequent dragen van hakken hoger dan 5 cm gepaard gaan met meer gewrichtspijn, met name in de knieën. Dit betekent niet dat hakken helemaal verboden moeten worden. Het draait allemaal om balans en persoonlijke voorkeur. Voor dagelijks gebruik wordt een kleine hak van 2 tot 3 cm vaak gezien als een goed compromis tussen stijl en comfort. Tot slot kunnen de flexibiliteit van de zool en ademende materialen een groot verschil maken tijdens lange dagen.

Een paar simpele tips om een betere keuze te maken.

Bepaalde gewoontes kunnen ook helpen om onaangename verrassingen te voorkomen.

Het passen van schoenen aan het eind van de dag geeft je bijvoorbeeld de mogelijkheid om rekening te houden met de lichte, natuurlijke zwelling van de voeten.

Een paar minuten met ze door de winkel lopen geeft ook een veel beter beeld dan ze alleen maar zittend te passen.

Het kan ook nuttig zijn om af en toe je voeten op te meten: schoenmaat kan in de loop der jaren veranderen.

Als de pijn regelmatig terugkeert, is het raadzaam een podoloog te raadplegen. Een professional kan eventuele onevenwichtigheden vaststellen en passende oplossingen aanbevelen, zoals op maat gemaakte steunzolen.

Uiteindelijk gaat het bij het kiezen van comfortabele schoenen na je 50e niet om het voldoen aan bepaalde normen of het volgen van leeftijdsregels. Het gaat er simpelweg om je voeten de steun te geven die ze soms nodig hebben om te blijven bewegen, lopen en onbezorgd van je dagen te genieten.