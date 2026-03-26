Dit model blaast de trend van lichaamssieraden nieuw leven in voor de zomer van 2026.

Julia P.
@celinaralph / Instagram

Onder de zon wordt mode lichter en vrijer. Deze zomer van 2026 duikt een iconische trend subtiel weer op: lichaamssieraden. Model Celina Ralph, die onlangs op Instagram werd gespot, brengt deze delicate accessoires, die de huid elegant versieren, terug.

Een stralende look die alle ogen op zich gericht houdt.

Op een reeks foto's, genomen in Brazilië, poseert Celina Ralph in een heldere tropische omgeving, waar ze een natuurlijk zelfverzekerd zomers silhouet laat zien. Wat vooral opvalt? Delicate, fijne lichaamssieraden, die als een tweede huid gedragen worden.

Een bijzonder opvallend kenmerk is een discreet, bijna onzichtbaar sieraad op de buik, evenals delicate kettinkjes die het lichaam zachtjes omarmen. Het effect is eenvoudig maar ongelooflijk effectief: het lichaam wordt geaccentueerd zonder te worden overweldigd. Deze aanpak benadrukt een fundamenteel idee: elk lichaam verdient het om gevierd te worden zoals het is, zonder transformatie of overmatige kunstgrepen. Hier wordt sieraden een bondgenoot, geen beperking.

De grote comeback van bodypiercings.

Hoewel deze trend nieuw lijkt, is het eigenlijk een voortzetting van een stijl die in de jaren 2000 al erg populair was. Destijds waren taillekettingen, piercings en enkelbandjes overal te zien. Tegenwoordig maakt bodypiercing een comeback... maar dan met een minimalistischer en moderner tintje. Weg met de opzichtige look: welkom finesse, lichtheid en elegantie.

Op sociale media prijzen veel gebruikers deze zonnige en natuurlijke esthetiek. Deze accessoires hebben als voordeel dat ze een zomeroutfit een verfijnde touch geven. Een simpel detail kan al genoeg zijn om een look te transformeren. Voor zomer 2026 vallen verschillende items nu al op:

  • Enkelbandjes, tijdloos en gemakkelijk te dragen.
  • dunne kettingen rond de taille
  • discrete navelpiercing
  • verfijnde accessoires die de lijnen van het lichaam volgen

Eenvoudige elementen, maar die direct vakantie, warmte en vrijheid oproepen.

Een zomerse esthetiek, ergens tussen eenvoud en nostalgie.

Wat bodypiercings tegenwoordig zo aantrekkelijk maakt, is hun inclusieve en lichaamsvriendelijke benadering. Het gaat niet om verbergen of corrigeren, maar om verfraaien. Ongeacht je lichaamsvorm, stijl of relatie met je lichaam, deze sieraden passen zich aan jou aan, niet andersom. Er zijn geen strikte regels, alleen wensen.

Het succes van bodypiercings kan ook worden verklaard door de sterke associatie met de zomer. Zonneschijn, een gebruinde huid, lichte stoffen... alles past bij deze subtiele accessoires. De vintage inspiratie uit de jaren 2000 vermengt zich hier met een meer eigentijdse esthetiek. Het resultaat: een toegankelijke, makkelijk te dragen en absoluut trendy modetrend.

Kortom, bodypiercings maken een comeback met een simpele belofte: je figuur accentueren zoals die is, met een lichte, zelfverzekerde en stijlvolle uitstraling. Deze sieraden, die al in verschillende recente collecties te zien waren, zouden wel eens de must-haves van het seizoen kunnen worden.

Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
