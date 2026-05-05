"Italiaanse tuck": dit modieuze gebaar dat een outfit compleet transformeert.

Soms zijn het de simpelste details die het verschil maken. De Italiaanse plooi is daar het bewijs van: een kleine stijlkeuze, gespot op de catwalks, die een outfit direct transformeert. Achter de schijnbare nonchalance schuilt een waar gevoel voor stijl.

Een simpel gebaar, maar niet zo onbeduidend.

Bij de Italiaanse tuck stop je de onderkant van je broekspijpen een beetje in je sok. Ja, zo uitgesproken klinkt het misschien spontaan, zelfs per ongeluk. En dat is precies de bedoeling. In tegenstelling tot de "Franse tuck", waarbij je speelt met het bovenste deel van je silhouet door je shirt in je broek te stoppen, richt de Italiaanse tuck zich op het onderste deel. Het idee is om een subtiel effect te creëren, alsof je outfit zich op magische wijze vanzelf heeft gevormd, zonder enige moeite. Dit "betrapt op heterdaad"-effect is juist heel bewust.

De kunst van gecontroleerde onverschilligheid

De charme van de Italiaanse tuck schuilt in de imperfectie ervan. Symmetrie is niet het doel; integendeel. Het is vaak mooier om slechts één broekspijp in je sok te stoppen dan beide. Het doel is om een lichte onbalans te creëren, een spontane look die karakter aan je outfit geeft. Het is deze "bijna nonchalante" esthetiek die de aandacht trekt. Dit gebaar belichaamt een stijlvisie waarin alles natuurlijk, vloeiend en ongedwongen lijkt. Het is een manier om te zeggen dat je lichaam en je kleding naadloos samengaan, zonder stijfheid.

Een trend die is ontstaan op de catwalks.

De Italiaanse instoptechniek zorgt voor veel ophef, mede doordat deze is gespot op invloedrijke catwalks, met name bij Bottega Veneta, Prada, Jil Sander en Celine. Deze collecties delen een gemeenschappelijk thema: het omarmen van een zekere mate van imperfectie in kleding. Een licht scheve kraag, een opzettelijk onregelmatige snit... en nu zelfs een zoom die in een sok is gestopt. Deze benadering viert een vrijere mode, waarin elegantie niet langer wordt gedefinieerd door strikte perfectie, maar door een vorm van authenticiteit.

Hoe je de Italiaanse tuck-techniek kunt toepassen

Om deze beweging soepel te laten verlopen zonder dat het geforceerd overkomt, kunnen een paar tips een wereld van verschil maken.

Kies voor een broek met rechte pijpen of een iets lossere pasvorm. Een te strakke broek oogt stijf, terwijl de Italiaanse tuck juist draait om een soepele, vloeiende beweging.

Kies bij sokken voor zichtbare maar discrete modellen: een fijn breisel, een neutrale kleur die bij je outfit past zonder deze te overheersen. Het is niet de bedoeling om alle aandacht naar je enkels te trekken, maar om een subtiel accent toe te voegen.

Streef ten slotte niet naar perfectie. Als je het gevoel hebt dat je te veel over de beweging hebt nagedacht, wijk je waarschijnlijk af van het beoogde effect.

Italiaanse tuck versus Franse tuck

Hoewel ze een gemeenschappelijke filosofie delen, vertellen deze twee stijlen niet helemaal hetzelfde verhaal. De "Franse tuck", populair gemaakt door Tan France, structureert het silhouet in de taille. Het accentueert de proporties van het bovenlichaam en zorgt tegelijkertijd voor een ontspannen gevoel. De Italiaanse tuck daarentegen speelt met de lengte van de broek en trekt de blik subtiel naar beneden. Het geeft het silhouet een andere vorm en voegt een vleugje originaliteit toe waar je het minst verwacht.

Uiteindelijk herinnert de Italiaanse tuck ons aan één essentieel ding: stijl hangt niet af van een perfect lichaam of rigide regels. Het zit hem in de details, in de gebaren en in de manier waarop je ervoor kiest je kleding te dragen.