UGG's dragen in de winter: iets wat niemand je ooit heeft verteld

Terwijl online fashionista's door de sneeuw struinen in hun UGG-laarzen, is het beter om deze look niet te imiteren. Deze met bont gevoerde laarzen, vaak vergeleken met pantoffels voor buiten, zijn meer geschikt voor de zandige oevers van het strand dan voor de besneeuwde paden van de winter. Hoewel ze onmiskenbaar comfortabel zijn en gevoerd met schapenwol, zouden UGG's van oktober tot maart in de kast moeten blijven.

UGG's, een slecht idee in de winter

Met hun zachte, ronde silhouet, ultracomfortabele binnenkant, kenmerkende Californische stijl en soepel suède materiaal hebben UGG-laarzen een direct herkenbare esthetiek. Geliefd of gehaat, dit comfortabele paar schoenen zorgt regelmatig voor modedebatten. Sommigen beschouwen ze als een modeblunder, anderen als een teken van trendy zijn, maar ze zijn bovenal de visuele slogan geworden van early adopters van een strakke stijl. UGG-fanaten dragen ze zomer en winter, op gloeiend heet asfalt of gladde stoepen.

De laatste tijd poseren ze midden in de besneeuwde bossen, met hun geliefde UGG-laarzen, ingepakt in imitatiebont en oversized sjaals. Maar wat ze niet laten zien, is de staat van hun laarzen na een paar minuten lopen in de sneeuw. Ze keren terug van hun avontuur met doorweekte UGG's, natte voeten en een grimas die hun tijdelijke ongemak verraadt.

En nee, UGG-laarzen zijn geen all-terrain schoenen. Toegegeven, hun après-ski-ontwerp kan nogal misleidend zijn. Een dikke rubberen zool, een dempende voering, een materiaal met thermische eigenschappen... alles wijst erop dat deze laarzen ontworpen zijn voor het koude seizoen en temperaturen onder het vriespunt. Deze pantoffelachtige laarzen zijn bijna net zo warm als een kruik. Ze zijn echter niet geschikt voor sneeuw, plassen of ander winterweer. Het materiaal is te kwetsbaar om vocht en water te weerstaan.

Schoenen ontworpen voor het strand

Hoe verrassend het ook mag lijken, UGG's zijn zomerschoenen. Ze werden voor het eerst gezien aan de voeten van surfers en werden al snel een vast onderdeel van de looks van knappe mannen met blauwe ogen. UGG's werden daarom vaker gecombineerd met shorts en hoeden dan met mutsen en dikke donsjacks. Hun missie aan het begin van hun succes? De ijskoude voeten van surfers warm houden. Hoewel sandalen en slippers in de zomer geschikter zijn dan laarzen, vormen UGG's een uitzondering op de regel.

Deze schoenen, zowel schattig als robuust, zijn enorm populair geworden en hebben hun oorspronkelijke habitat verlaten om bevroren asfalt en ongerepte gazons te sieren. Ze zijn van nicheschoenen, voorbehouden aan een sportieve minderheid, uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. Deze luxe schoenen, die tot de grootste fobieën van podotherapeuten behoren, zijn desalniettemin onlosmakelijk verbonden met het strand. Je draagt ze liever in de zon of onder bloeiende bomen dan onder sneeuwvlokken en een dreigende winterhemel.

Wat u kunt doen om ze te beschermen

UGG-laarzen, het ultieme comfort, het equivalent van een fleecedeken voor onze voeten, zijn perfect voor droog weer, maar niet voor regen of sneeuw. Natuurlijk kunnen ze, net als alle schoenen van delicate materialen, tegen de elementen worden beschermd door ze waterdicht te maken. Voor regenachtige uitstapjes is het echter het beste om leren laarzen te kiezen (bij voorkeur veganistisch).

Het merk dat deze ultra-regressieve "lelijke laarzen" heeft voortgebracht, heeft uiteraard ook andere, geschiktere exemplaren in de aanbieding. Sterker nog, het heeft zijn collectie, speciaal voor onze koude voeten, uitgebreid met robuustere en vooral waterdichte modellen, een kruising tussen wandelschoenen en combatlaarzen. Om het vertrouwd te houden, heeft het de charme van de originele UGG behouden. Zo zijn de klassieke UGG's voorzien van verstevigde studs en een noppenzool.

UGG-laarzen, het toonbeeld van casual stijl en een internationaal symbool van coolness, zijn nog lang niet uit. Gecombineerd met beenwarmers , dikke leggings of truijurken passen ze ook naadloos bij onze winteroutfits.