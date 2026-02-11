De "hormonale buik": tussen lichamelijke realiteit en esthetische druk

In tegenstelling tot een 'bierbuik' bij mannen, die het gevolg is van overmatig biergebruik, is een 'hormonale buik' niet het resultaat van een overdadige levensstijl. Het illustreert de grillen van hormonen in een vrouwenlichaam, en de gevolgen daarvan soms. Deze gewichtstoename, die nog steeds slecht begrepen wordt en vaak ten onrechte wordt geïnterpreteerd als een teken van luiheid, ligt buiten onze controle. Om deze hormonale buik te 'behandelen', is zelfliefde en vooral zelfinzicht de beste remedie, zelfs als dat drastische diëten met zich meebrengt.

Hormonale buik: hoe je hem beter kunt accepteren

In de gangbare vrouwenbladen worden die hardnekkige vetrol in de buikhoek fel veroordeeld, waarmee subtiel wordt gesuggereerd dat die ongewenst is voor ons silhouet. Ze benaderen het probleem vanuit de verkeerde invalshoek en focussen op het uiterlijk in plaats van op de oorzaak van die uitstulping. Als je "hormonale buik " googelt, vind je vooral advies over hoe je er "van af kunt komen" of oefeningen om het "op te lossen", alsof onze hele aantrekkingskracht ervan afhangt. Dit is allemaal te danken aan de ongelukkige mythe van de platte buik die ons al achtervolgt sinds we oud genoeg waren om te lezen.

Toch is die hormonale buik, die op heuphoogte zit en soms over de spijkerbroek heen hangt, geen aangeboren afwijking en ook geen teken van overmatig eten. Het is niet zomaar 'overtollig vet', maar een stille boodschap van het lichaam, die soms moeilijk te ontcijferen is. Artikelen houden onze onwetendheid in stand en zorgen ervoor dat we het niet willen accepteren, door diëten als de enige oplossing te presenteren.

De hormonale buik wordt echter totaal niet beïnvloed door detoxsapjes en dieetsalades. In tegenstelling tot de buik na een maaltijd, waardoor we onze broek moeten openknopen, bestaat deze uit visceraal vet, wat betekent dat het verder gaat dan alleen esthetiek. De positie van de baarmoeder speelt ook een rol in de reflectie en geeft de indruk van een bult onder de navel. Aangezien vrouwelijke hormonen en de menstruatiecyclus slechts kort aan bod kwamen in biologielessen, is het tijd om de lacunes op te vullen en een einde te maken aan deze eindeloze strijd over lichaamsbeeld.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Emma Gilligan (@_emmagilligan_)

Dit kan leiden tot hormonaal buikvet.

Tijdens de menstruatiecyclus verandert de buik drastisch, waardoor we vaak verbaasd voor de spiegel staan. Tijdens de menstruatie verdubbelt de buik in omvang en blijft hij strak als een ballon, terwijl hij tijdens de folliculaire fase een paar centimeter platter wordt. Dit is een biologisch fenomeen. Een constant zichtbare hormonale buik wijst echter op een interne disbalans die zelfs een cardiotraining van twee uur niet kan verhelpen. Het lichaam slaat vet niet zomaar op: het is vaak een biologische reactie op stress, vermoeidheid of natuurlijke hormonale schommelingen.

De rol van cortisol (het stresshormoon)

Cortisol is een van de belangrijkste boosdoeners. Wanneer stress chronisch wordt (mentale overbelasting, druk, slaapgebrek), schakelt het lichaam over op overlevingsmodus en slaat het meer energie op als buikvet. Dit gaat vaak gepaard met trek in bepaalde voedingsmiddelen, een hardere of strakkere buik en aanhoudende vermoeidheid. Te veel intensieve lichaamsbeweging of strenge diëten kunnen het probleem verergeren, omdat ze ook de interne stress verhogen.

Insuline- en suikerregulatie

Insuline reguleert de bloedsuikerspiegel. Als maaltijden regelmatig pieken in de bloedsuikerspiegel veroorzaken (veel suikerconsumptie, tussendoortjes, weinig eiwitten of vezels), blijft het insulineniveau hoog, wat de vetopslag bevordert, met name in de buikstreek. Daarom kan iemand een uitstekende buik hebben, zelfs zonder overgewicht.

Vrouwelijke hormonen in conflict

Bij vrouwen hebben de menstruatiecyclus, het stoppen of beginnen met hormonale anticonceptie, PCOS, endometriose of de perimenopauze een grote invloed op de buikstreek. Schommelingen in oestrogeen kunnen leiden tot vochtretentie en een lagere vetopslag in de buik. Een laag progesterongehalte kan bijdragen aan een opgeblazen gevoel, een trage spijsvertering en een gevoel van een opgezette buik.

De hormonale buik verraadt luid en duidelijk wat het lichaam in stilte ervaart.

Een opgeblazen buik door hormonen is geen last of een flagrante fysieke onrechtvaardigheid. Het is eerder een indicator, een punt van analyse. In plaats van te proberen het met drastische, zelfs barbaarse methoden te elimineren, is het beter om het eerst te leren interpreteren en de taal ervan te begrijpen, voorbij de oppervlakte. Deze hormonale buik, die ten onrechte gedemoniseerd wordt, is een stil signaal, geen bron van verdriet. Het heeft balans nodig, geen beperking.

Vergeet die kruidentheeën die zogenaamd vet verbranden en je alleen maar een schuldgevoel geven, en kies in plaats daarvan voor medicinale planten die daadwerkelijk voordelen bieden voor je hormonale balans. Frambozenbloesemextract is bijvoorbeeld erg nuttig voor het reguleren van oestrogeen, terwijl citroenmelisse effectief is in de strijd tegen stress.

Je lichaam verlangt naar zachtheid en genegenheid, niet naar straf. Het probeert je iets te vertellen, maar dat stemmetje dat bevelen geeft, weerhoudt je er soms van om te luisteren. Jij bent niet het probleem; de maatschappij en haar talloze voorschriften zijn dat wel.