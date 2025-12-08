"Dit is waarom ik het heerlijk vind om single en 38 te zijn": een mooie boodschap over zelfvertrouwen

In een video die viraal ging, deelt content creator Fanny van Essche (@fancey_lifestyle) haar ervaringen als single op 38-jarige leeftijd. In een paar oprechte zinnen doorbreekt ze stereotypen en biedt ze een levendig perspectief op emotionele autonomie, volwassenheid en persoonlijke vrijheid. Haar boodschap bewijst dat er talloze manieren zijn om voldoening te vinden, en dat single zijn een vruchtbare bodem kan zijn waar je eindelijk voor jezelf kiest.

Een vrouw die in de loop der jaren heeft geleerd voor zichzelf te kiezen

Single zijn op je 38e is volgens Fanny absoluut geen limbo of een tijdelijke status die je moet doorstaan in afwachting van iets beters. Integendeel, het is een staat die je moet cultiveren, intens moet beleven en die je een nieuw zelfinzicht geeft. In haar video legt ze uit dat ze in de loop der jaren een waardevolle zekerheid heeft ontwikkeld: ze weet nu dat ze altijd voor zichzelf heeft gekozen. Wat de omstandigheden ook waren, ze heeft zichzelf altijd gerespecteerd, grenzen gesteld en naar haar behoeften geluisterd.

Dit stille maar onwrikbare vertrouwen fungeert nu als een anker. Ze voelt zich in staat om elke uitdaging, zelfs de moeilijkste, het hoofd te bieden zonder uit het oog te verliezen wie ze is. Achteraf gezien ziet ze beproevingen minder als bedreigingen en meer als momenten van transformatie. Elke moeilijkheid wordt een kans om te groeien, haar karakter te versterken en haar verlangens te verfijnen. Een serene volwassenheid, vrij van arrogantie, stelt haar in staat om met zeldzame rust naar de toekomst te kijken.

Een vrediger relatie met het lichaam

Een van de meest opvallende onthullingen in haar video is haar relatie met haar lichaam. Ze legt uit dat ze haar lichaam kent, de reacties en behoeften ervan. Ze eist niet langer dat het zich aan een onbereikbaar ideaal conformeert. Wat ze nu zoekt, is harmonie, niet perfectie. Dit tedere en inzichtelijke perspectief is diepgaand positief over het lichaam. Het waardeert zelfkennis, zachtheid en acceptatie.

En bovenal stelde het haar in staat haar relatie met liefde te transformeren. Ze is niet langer bang dat een liefdesverhaal zal eindigen, omdat ze haar waarde niet langer afmeet aan de ogen van een partner. Deze gezonde afstandelijkheid heeft niets te maken met onverschilligheid: het gaat eerder om een nieuwe emotionele vrijheid, de overtuiging dat ze kan liefhebben zonder zichzelf te verliezen. Single zijn houdt dan op een leegte te zijn en wordt een plek waar ze volledig kan ademen.

Een frisse blik op de kleine geneugten van het leven

Fanny van Essche (@fancey_lifestyle) vertelt ook hoezeer ze nu geniet van simpele momenten. Alledaagse geneugten, zachte rituelen, vluchtige en stille momenten krijgen nu een bijzondere kleur. Ze geniet van elke nuance, zonder te proberen haar leven te vergelijken met een standaard of er een spektakel van te maken.

Ze benadrukt ook de kracht van haar vriendenkring. Dit zijn ondersteunende, zorgzame en grappige vrouwen, wier loyaliteit en positieve energie een waardevolle emotionele basis vormen. Deze zorgvuldig gekozen, solide en oprechte relaties zijn essentieel voor haar welzijn. Ze bewijzen dat liefde niet beperkt blijft tot romantische relaties: het stroomt ook via diepe vriendschappen, duurzame banden van medeplichtigheid en zorgvuldig opgebouwde relaties.

Volledige vrijheid om je leven op te bouwen

Wat Fanny het meest koestert, is uiteindelijk haar vrijheid. De vrijheid om te beslissen, te ontdekken, haar leven te verbeelden zonder onnodige compromissen. Het single leven wordt een ruimte voor expressie waar haar projecten, ambities en verlangens ongehinderd kunnen floreren. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is ze niet bang om single te blijven. Ze gelooft in de liefde, maar een liefde die geen leegte vult. Een liefde die gekozen wordt, zonder urgentie ervaren wordt en op het juiste moment verwelkomd wordt. Deze visie is rustgevend en bovenal inspirerend. Het laat zien dat het mogelijk is om in de liefde te geloven zonder haast, zonder een redder of externe bevestiging te zoeken.

Een boodschap die emotionele autonomie viert

De video van Fanny van Essche herinnert ons eraan dat single zijn op 38-jarige leeftijd een levendige, volwassen en vreugdevolle keuze kan zijn. Ze bewijst dat zelfliefde geen standaardoptie is, maar een solide basis waarop alles kan worden gebouwd.

Uiteindelijk is Fanny's verhaal een ode aan innerlijke vrijheid, zelfvertrouwen en een stille, onmiskenbare volwassenheid. Het moedigt iedereen aan om zijn eigen tempo te volgen, zijn behoeften te respecteren en zijn lichaam en emoties te omarmen. Single zijn op je 38e is verre van een voorbijgaande fase: het kan een lichtpuntje zijn waar we onszelf herontdekken en sterker worden. Het is een inspirerende boodschap die krachtig resoneert in een maatschappij die graag normen oplegt en ons eraan herinnert dat er talloze wegen naar vervulling zijn.