De manier waarop je je bestek vasthoudt, kan veel zeggen over je persoonlijkheid.

Misschien bent u dit soort tests al eens tegengekomen: de manier waarop u uw vork of mes vasthoudt, zou verborgen aspecten van uw persoonlijkheid onthullen. Het idee is grappig, maar is het echt ergens op gebaseerd?

Een theorie die veel discussie oproept.

Persoonlijkheidstests gebaseerd op onze dagelijkse gewoonten genieten een enorme populariteit. Na de manier waarop we slapen, lopen of zelfs onze armen kruisen , is het nu de manier waarop we ons bestek vasthouden die zou onthullen wie we zijn. Volgens deze interpretaties heeft elk gebaar een zeer specifieke betekenis. Deze beweringen zijn echter zelden gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Ze spreken vooral aan omdat ze de indruk wekken dat de kleine details van ons dagelijks leven een verhaal over ons vertellen.

Het is ook belangrijk om te onthouden dat onze tafelmanieren enorm verschillen per land en traditie. Sommige mensen houden bijvoorbeeld hun vork de hele maaltijd in hun linkerhand, terwijl anderen tussen de happen door van hand wisselen. Deze verschillen zijn voornamelijk cultureel bepaald en weerspiegelen geen specifiek temperament.

Wat de wetenschap daadwerkelijk heeft waargenomen

Tot op heden heeft geen enkel serieus onderzoek een verband aangetoond tussen de manier waarop je je bestek vasthoudt en je persoonlijkheid. Simpel gezegd: de manier waarop je een stuk vlees snijdt of een hap naar je mond brengt, zegt niets over je creativiteit, organisatievermogen of extraversie. Deze gewoonten worden veel meer verklaard door opvoeding, leerervaringen of culturele normen dan door psychologische eigenschappen. Met andere woorden, deze zogenaamde tests zijn vooral bedoeld voor vermaak. Ze toveren misschien een glimlach op je gezicht, maar ze moeten niet worden beschouwd als een betrouwbare analyse van je persoonlijkheid.

Wat heeft nu echt invloed op het beeld dat we uitstralen?

Hoewel er geen direct verband is tussen je bestek en je persoonlijkheid, laat de sociale psychologie zien dat we heel snel een oordeel vormen over de mensen die we ontmoeten. Onderzoekers noemen dit 'thin slicing', een fenomeen waarbij een paar seconden observatie al genoeg zijn om een eerste indruk te vormen. Onze houding, onze blik, onze manier van omgaan met anderen en ons algehele gemak dragen allemaal bij aan deze perceptie.

Aan tafel is niet de precieze positie van je vork van belang, maar je algehele houding. Iemand die attent is voor anderen, ontspannen is of respectvol omgaat met een gesprek, kan bijvoorbeeld als warmer of betrouwbaarder worden ervaren. Dit blijft echter een indruk, geen absolute waarheid over iemands persoonlijkheid.

Wat als we zouden stoppen met alles te interpreteren?

Met al die tests die overal over opduiken, zou je kunnen denken dat alles wat we doen iets over onze persoonlijkheid onthult. Maar de manier waarop je je mes vasthoudt, zegt nog niets over wie je bent. Je kunt je bestek gewoon vasthouden zoals jij dat het prettigst vindt.

Er bestaat geen "juiste" of "verkeerde" manier om het te doen, zolang het maar bij je past en de gebruiken van je omgeving respecteert. Iedereen ontwikkelt immers in de loop der jaren zijn eigen gewoonten, vaak zonder het zich zelfs maar te realiseren. Deze gewoonten vertellen meer over oefening, opvoeding of voorkeuren dan over een psychologisch profiel.

Uiteindelijk hoef je niet achter elk gebaar een verborgen betekenis te zoeken. Je persoonlijkheid wordt niet bepaald door hoe je een vork vasthoudt. Dus, de volgende keer dat je aan tafel zit, vergeet dan alle vooropgezette interpretaties: het belangrijkste is om van het moment te genieten, op je eigen manier.