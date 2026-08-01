Bepaalde slaappatronen worden in verband gebracht met specifieke persoonlijkheidskenmerken.

Wat als je favoriete slaaphouding iets meer over je persoonlijkheid zou onthullen? Een beroemd Brits onderzoek probeerde verbanden te leggen tussen bepaalde nachtelijke gewoonten en verschillende karaktereigenschappen. Een intrigerende theorie die even amusant als tot nadenken stemmend is... mits je het niet als absolute waarheid beschouwt.

Zes manieren om te slapen, zes portretten

In 2003 onderzocht professor Chris Idzikowski, een slaapspecialist uit het Verenigd Koninkrijk, de slaapgewoonten van ongeveer 1000 mensen. Zijn doel was om te observeren of bepaalde slaaphoudingen vaker voorkwamen bij mensen met vergelijkbare persoonlijkheidsprofielen. De meest voorkomende houding, de foetushouding, is slapen op de zij met gebogen benen. Volgens dit onderzoek geven mensen die deze houding aannemen soms een indruk van kracht, terwijl ze een grote mate van gevoeligheid verbergen. Ze zijn ook vaak gereserveerd in eerste instantie, maar worden na verloop van tijd meer op hun gemak.

Een andere klassieke houding is de 'boomstam'-houding, waarbij men op de zij ligt met de armen langs het lichaam. Deze houding wordt geassocieerd met sociale, spontane en gemakkelijke mensen die snel hun vertrouwen schenken. De houding van de aspirant, eveneens op de zij liggend maar met de armen naar voren gestrekt, beschrijft mensen die openstaan voor anderen, maar toch voorzichtig blijven. Ze nemen de tijd voordat ze beslissingen nemen, maar staan vervolgens volledig achter hun keuzes.

En wat als uw positie iets meer zou onthullen?

Mensen die op hun rug slapen in de soldatenhouding, met hun armen langs hun zij, zouden tamelijk discreet, georganiseerd en veeleisend zijn, zowel voor zichzelf als voor anderen. Ook op de rug slapen in de zeesterhouding, met de armen omhoog bij het kussen, wordt geassocieerd met attente, beschikbare mensen die liever luisteren dan in het middelpunt van de belangstelling staan.

Tot slot zou de vrijevalhouding, liggend op de buik met de armen om het kussen, overeenkomen met extraverte persoonlijkheden die zich op hun gemak voelen in sociale situaties. Achter dit ogenschijnlijke zelfvertrouwen zou echter een zekere gevoeligheid voor opmerkingen of kritiek schuilgaan.

Een amusante theorie... maar verre van een exacte wetenschap.

Voordat je conclusies trekt over je persoonlijkheid, is het verstandig om even afstand te nemen. Deze theorie is voornamelijk gebaseerd op zelfrapportage via enquêtes en is niet bevestigd door gedegen wetenschappelijk onderzoek. Tot op heden bestaat er geen consensus over de vraag of je slaapgewoonten werkelijk je karakter weerspiegelen.

Nog een belangrijk punt: weinig mensen blijven de hele nacht in dezelfde positie liggen. We veranderen van nature meerdere keren van positie tijdens onze slaap, waardoor het moeilijk is om ons in één enkel profiel te plaatsen.

Uiteindelijk zijn deze portretten vooral een speelse manier om onze gewoonten te observeren. Als je jezelf in een van deze beschrijvingen herkent, beschouw het dan gerust als een luchtige knipoog. Het is heel goed mogelijk om het prettig te vinden om op je buik, rug of zij te slapen... simpelweg omdat dat de houding is waarin je je het meest comfortabel voelt, zonder dat het iets over je persoonlijkheid onthult.