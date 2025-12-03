Deze hartklachten komen tijdens de feestdagen vaker voor.

De feestdagen sprankelen van magie, reünies en gezellige momenten. Maar achter de fonkelende lichtjes en weelderige feesten schuilt een veel minder feestelijk fenomeen. Je hart, die formidabele motor van het leven, kan op de proef worden gesteld.

Als de magie van Kerstmis je hartslag verandert

Als we aan Kerstmis denken, zien we meteen grote groepen mensen rond de tafel, gelach dat de sfeer verwarmt en die gezellige sfeer die je als een warme deken omhult. Hoewel deze momenten kostbaar zijn, gaan ze ook gepaard met gedrag dat, zonder dat je het beseft, je hartritme kan verstoren. En daaronder valt het beruchte kersthartsyndroom , een ongewenste gast.

Dit syndroom, waarvan de naam bijna klinkt alsof het thuishoort in een romantische kerstkomedie, is desalniettemin heel reëel. Het is een hartritmestoornis die wordt veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik. Of je nu champagne drinkt om het te vieren, een goede rode wijn bij je maaltijd, of die zelfgemaakte punch die je oom iets te rijkelijk heeft ingeschonken, je hart kan onvoorspelbaar reageren.

Alcohol: een sluwe vijand van je hart

De dag na een overdaad is het niet ongebruikelijk om hartkloppingen te ervaren, een gevoel van snelle hartslag, alsof je hart plotseling een marathon is gaan lopen terwijl je gewoon probeerde te herstellen van de vorige nacht. Volgens Dr. Gérald Kierzek, een spoedeisende hulparts, moet deze aritmie – atriumfibrilleren genoemd – niet onderschat worden. Het verhoogt zelfs het risico op een beroerte. Hij wijst erop dat één op de vier beroertes verband houdt met een episode van atriumfibrilleren.

Een onderzoek uit 2020 biedt biologische verklaringen voor dit fenomeen. Ethanol, het hoofdingrediënt in je favoriete drankjes, werkt direct in op een essentieel enzym: proteïnekinase C. Door de elektrische signalen te verstoren die je hart soepel laten kloppen, kan het een hartritmestoornis veroorzaken. Deze verstoring treedt over het algemeen binnen 8 uur na consumptie op en verdwijnt binnen 24 uur. Als je al vatbaar bent voor hartproblemen, kun je alcohol het beste helemaal vermijden, adviseert Dr. Kierzek.

Winter: een seizoen dat de taak van het hart ingewikkeld maakt

En alcohol is niet de enige boosdoener. De winter zelf spant tegen je samen. Volgens de American Heart Association stijgt het aantal sterfgevallen door hartaanvallen in deze periode met ongeveer 10%, met een piek rond Kerstmis en Nieuwjaar. Waarom wordt deze emotioneel warme tijd zo koud voor je hart?

Verschillende factoren spelen een rol. Ten eerste veroorzaakt het koude weer vasoconstrictie van de slagaders, waardoor hun diameter afneemt. Je hart moet dan harder werken om het bloed te laten circuleren. Voeg daar vet- en zoutrijke maaltijden aan toe, die een echte metabolische uitdaging vormen, en je hebt een cocktail die niet bevorderlijk is voor je hartgezondheid. En laten we stress niet vergeten – ja, zelfs als je dol bent op de voorbereidingen voor Kerstmis – die een irriterende factor kan worden. Het zoeken naar het "perfecte" cadeau, het organiseren van de maaltijd, het regelen van familiebezoeken: dit alles zet je lichaam onder druk. Tot slot nog een laatste punt dat vaak over het hoofd wordt gezien: tijdens de feestdagen aarzelen veel mensen om medische hulp te zoeken als ze zich niet lekker voelen, uit angst om iemand te storen. Deze reflex moet je vermijden.

Hoe kun je vredig de feestdagen doorbrengen zonder je hart te kwetsen?

Dr. Kierzek benadrukt dit punt: als u ongemak, pijn, kortademigheid of een onregelmatige pols ervaart, stel het raadplegen van een arts dan nooit uit. Uw gezondheid is kostbaar en uw hart verdient uw volledige aandacht. Om optimaal van de feestdagen te genieten zonder op te geven wat u liefhebt, geeft de American Heart Association een paar eenvoudige tips.

Handel snel bij ongemak: als u pijn op de borst, kortademigheid of algehele malaise ervaart, bel dan onmiddellijk 15. Het is beter om te vaak medische hulp te zoeken dan te weinig.

Wees matig met uw maaltijden en alcoholgebruik: geniet van seizoensproducten, maar houd wel rekening met uw grenzen.

Beheers je stress: haal adem, delegeer, plaats dingen in perspectief. Je hoeft niet alles op je schouders te dragen.

Zorg voor voldoende lichaamsbeweging: wandelen, een yogasessie, een beetje dansen, alles is goed om je lichaam te activeren.

Verwaarloos uw behandelingen niet: als u een behandeling ondergaat, houd u er dan strikt aan, zelfs tijdens de feestdagen.

Vier met vriendelijkheid: het mooiste geschenk voor je hart

De feestdagen zijn een tijd van liefde en delen. Maar vieren betekent niet dat je jezelf verwaarloost. Door een vriendelijke en zorgzame houding ten opzichte van je lichaam aan te nemen, kun je het nieuwe jaar vol welzijn beginnen. Je kunt lachen, vieren en het glas heffen als je wilt, terwijl je de balans behoudt die je in staat stelt om van elk moment te genieten zonder je hart in gevaar te brengen.

Kortom, je hart is een trouwe metgezel: geef het het respect, de aandacht en de tederheid die het verdient. Zo geniet je van stralende feestdagen en een nieuw jaar dat op de best mogelijke manier begint.