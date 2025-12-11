In India veroorzaakte hun huwelijk een schandaal vanwege de huidskleur van de bruidegom.

Een liefdeshuwelijk in India is uitgegroeid tot een nationale controverse vanwege de huidskleur van de bruidegom, wat een fel debat heeft aangewakkerd over colorisme en de vooroordelen die nog steeds in de samenleving heersen. Rishabh Rajput en Sonali Chouksey, een stel uit Madhya Pradesh, zagen hun trouwvideo viraal gaan, niet vanwege hun geluk, maar vanwege aanvallen gericht op de donkere huidskleur van de bruidegom en de vermeende motieven van de bruid.

Een sprookjesbruiloft… verpest door trollen.

Rishabh en Sonali ontmoetten elkaar op de universiteit in 2014, bleven elf jaar samen voordat ze op 23 november in het bijzijn van hun families en met traditionele rituelen in het huwelijksbootje stapten. Hun foto's en video's, die ze op sociale media plaatsten om hun vreugde te delen, gingen snel rond, maar de felicitaties werden overstemd door spot en memes die de donkere huidskleur van de bruidegom op de hak namen.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door @Queen'sTouchByShefali_ (@shefali.bridal_beauty)

Een mix van online racisme en vrouwenhaat.

Trollen omschreven het stel als "slecht bij elkaar passend" en insinueerden dat "Sonali niet gelukkig kon zijn met een man met een donkere huidskleur". Velen noemden haar een "geldwolf" en beweerden dat ze met hem getrouwd was voor zijn geld of een overheidsfunctie. Sommigen gingen zelfs zo ver om te suggereren dat zijn vader een minister was, zonder enig bewijs.

Een waardig en openhartig antwoord

Geconfronteerd met de felle kritiek, besloot het stel publiekelijk te reageren in plaats van te zwijgen. In een Instagram-bericht en diverse interviews herhaalde Rishabh dat hij geen ambtenaar is, maar dat hij hard werkt om zijn gezin een fatsoenlijk leven te bieden. Hij benadrukte dat Sonali van hem hield toen hij "niets had" en dat ze hem door dik en dun heeft gesteund.

De tegenstrijdigheden van colorisme onder ogen zien.

Rishabh vertelde de BBC dat hij zijn hele leven discriminatie had ondervonden vanwege zijn huidskleur, maar dat hij in hun elfjarige relatie nog nooit had gehoord dat ze een "slecht stel" waren, totdat de video online door vreemden werd beoordeeld. Sonali wees erop dat de meeste mensen in India een donkere huidskleur hebben en dat een lichtere huid iemand niet beter maakt. Ze hekelde de absurditeit van het beoordelen van een stel op basis van hun huidskleur in plaats van de liefde en het respect dat ze voor elkaar hebben.

Een liefde sterker dan vooroordelen

Het stel benadrukt dat een video van 30 seconden de 11 jaar werk, compromissen en wederzijdse steun die hun verhaal hebben gevormd, niet volledig weergeeft. Tegen degenen die hen een "mismatch" noemen, antwoordt Rishabh simpelweg: "Kijk naar hun gezichten; ze lijken niet ongelukkig, omdat ze iets hebben wat velen niet hebben: ik heb haar, en zij heeft mij."

Het verhaal van Rishabh en Sonali, naast de oprechte liefde die het belichaamt, onthult het hardnekkige stigma van colorisme in India. Hun verbintenis, die gevierd zou moeten worden, heeft de ongegronde oordelen aan het licht gebracht waarmee mensen die niet voldoen aan de esthetische normen die zijn overgeërfd van eeuwenoude sociale hiërarchieën, nog steeds te maken hebben. Door met waardigheid te reageren en hun verhaal te verdedigen, transformeert het paar haat in bewustwording. Hun boodschap is duidelijk: huidskleur bepaalt niet de waarde van een mens.