Ze trouwden allebei met dezelfde man in Las Vegas... en ruziën nu over 2,4 miljoen dollar.

Twee Britse vrouwen, die met een paar jaar tussenpoos in Las Vegas met dezelfde man trouwden, vechten nu in de rechtbank om de controle over een erfenis van naar schatting 2,4 miljoen dollar. De zaak belicht de juridische gevolgen van een bigaam huwelijk en de bescherming die het erfrecht in het Verenigd Koninkrijk biedt.

Een bigame echtgenoot en een fortuin van 2,4 miljoen.

James Dinsdale, een Britse accountant die in oktober 2020 op 55-jarige leeftijd aan kanker overleed, trouwde in 2012 in Las Vegas met cosmetisch tandarts Dr. Victoria Fowell en vervolgens, in 2017, met schoonheidsspecialiste Margaret Dinsdale, eveneens in Las Vegas, zonder zijn eerste huwelijk wettelijk te hebben ontbonden. Juridisch gezien wordt het tweede huwelijk met Margaret daarom als "nietig" beschouwd, waardoor zij automatisch van de nalatenschap werd uitgesloten. Victoria, als zijn wettelijk erkende echtgenote, en James Dinsdales zoon William werden daardoor de erfgenamen van het fortuin, dat geschat wordt op ongeveer £1,8 miljoen ($2,4 miljoen).

Margarets juridische strijd

Volgens de Independent beweert Margaret dat ze sinds 2015 met James Dinsdale samenwoont, te goeder trouw met hem is getrouwd en hem tijdens zijn ziekte fulltime heeft verzorgd, zelfs door haar baan op te geven. Omdat ze zich benadeeld voelt, heeft ze een rechtszaak aangespannen om een "redelijke voorziening" te verkrijgen op grond van de Britse Erfwet en eist ze minstens de helft van de erfenis, ongeveer £900.000.

De rol van de Erfwet en de kwestie van de "echtgenoot"-status.

Bij afwezigheid van een testament werd de nalatenschap van James Dinsdale verdeeld volgens de wettelijke erfregels, die voorrang geven aan de wettige echtgenoot en kinderen. In juli erkende een rechter echter de rechten van Margaret als zijn echtgenote op grond van de Erfwet, waardoor zij recht heeft op een gerechtelijk deel van de nalatenschap, ook al is haar huwelijk formeel nietig volgens de strikte huwelijkswetgeving.

Beschuldigingen tegen de eerste echtgenote en bevriezing van bezittingen

Margaret beschuldigt Victoria Fowell ervan de erfenis te hebben "geplunderd", de nalatenschap te hebben behandeld alsof zij de enige erfgenaam was, en al twee panden te hebben verkocht voor ongeveer £600.000, zonder dat duidelijk is wat er met de resterende gelden is gebeurd. Margaret heeft een beslaglegging aangevraagd om te voorkomen dat de nalatenschap verdwijnt vóór het einde van de procedure. Dit beslag moet de mogelijkheid garanderen om een eventueel vonnis in haar voordeel ten uitvoer te leggen.

Een aangrijpende zaak met een onzekere afloop.

De advocaat van Margaret betoogt dat ze alles "in vertrouwen" deed, in de overtuiging dat James' eerste huwelijk voorbij was, en benadrukt de psychologische en financiële impact van deze juridische strijd op zijn cliënt.

Uiteindelijk illustreert deze zaak, die als "ongewoon" wordt beschreven, hoe de afwezigheid van een testament, bigamie en onduidelijkheid over de burgerlijke staat kunnen leiden tot langdurige, kostbare en emotioneel slopende erfrechtelijke geschillen, waarvan de uitkomst nu afhangt van de beoordeling door de rechter van wat een "redelijke voorziening" voor de overlevende partner inhoudt. Wordt vervolgd...