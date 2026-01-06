Volgens een seksoloog zijn dit 7 dingen die elk stel zou moeten weten.

Intimiteit in een relatie wordt vaak omgeven door hardnekkige overtuigingen, onnodige vergelijkingen en onuitgesproken druk. Zelfs wanneer de band sterk is, kunnen deze vooroordelen twijfels creëren of het plezier in de weg staan. Klinisch psycholoog Karen Gurney , directeur van de Havelock Clinic in Londen, deelt, vanuit haar ervaring in relatietherapie, eenvoudige en bevrijdende waarheden voor het ervaren van een meer serene intimiteit, en bovenal een intimiteit die beter aansluit bij je lichaam en verlangens.

1. Een orgasme is niet het enige doel.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, wordt een succesvolle intieme relatie niet afgemeten aan een orgasme. Plezier draait niet om een eindbestemming; het ontvouwt zich door ontdekking, sensaties en verbondenheid. Wanneer stellen de tijd nemen, hun ritmes en praktijken variëren, wordt de ervaring rijker en bevredigender. Jullie lichamen verdienen het om in al hun diversiteit te worden erkend, zonder de druk om een specifiek resultaat te bereiken.

Het is eveneens belangrijk om te onthouden dat seksualiteit geen verplichting is binnen een relatie: ieder individu, ieder stel, is vrij om zijn of haar verlangens, behoeften en levenspad te bepalen, met of zonder seksualiteit.

2. Pijn is nooit onvermijdelijk

Een lichaam dat gerespecteerd wordt, lijdt niet. Pijn tijdens de geslachtsgemeenschap is niet normaal en mag nooit worden gebagatelliseerd. Ontspanning, opwinding en zelfvertrouwen zijn essentiële voorwaarden voor plezierige seks. Als het ongemak of de pijn aanhoudt, is het raadplegen van een zorgverlener een vorm van zelfzorg. Uw comfort en lichamelijk welzijn staan voorop.

3. Er bestaat niet zoiets als 'normale seksualiteit'.

Frequentie, gewoontes, fantasieën: er zijn geen universele regels. Elk stel ontwikkelt zijn eigen intieme taal. Proberen te voldoen aan een externe norm smoort vaak verlangen en spontaniteit. Seksualiteit bloeit op wanneer je jezelf toestaat nieuwsgierig, creatief en vrij te zijn, zonder jezelf met anderen te vergelijken. Je verlangens zijn legitiem, wat ze ook mogen zijn, zolang ze maar gedeeld en wederzijds zijn.

4. Praten over seks vergroot het verlangen.

Stilzwijgend begrip is waardevol, maar het vervangt woorden niet. De moed hebben om over je lichaam, je behoeften, je grenzen en je plezier te praten, creëert een sfeer van emotionele veiligheid. Communicatie tot een gewoonte maken, in plaats van een incidenteel gesprek, helpt misverstanden te voorkomen. Oprechte dialoog bevordert vertrouwen en maakt gesprekken soepeler en boeiender.

5. Penetratie is niet verplicht

Het reduceren van seksualiteit tot één enkele handeling kan de ervaring verarmen. Intimiteit is niet beperkt tot penetratie , laat staan tot een herhalend scenario. Het verkennen van andere vormen van contact, strelingen en zintuiglijk spel helpt om verrassing en verlangen te behouden. Ieder lichaam heeft duizend manieren om plezier te ervaren, en geen enkele is beter dan een andere.

6. De mythe van de "goede deal" is misleidend.

Prestatiegerichtheid heeft geen plaats in de slaapkamer. Je kunt niet in je eentje 'goed' of 'slecht' zijn: seksualiteit is een ontmoeting. Het is gebaseerd op luisteren, aanpassen en zelfkennis. Je comfortabel voelen in je eigen lichaam, ongeacht je figuur, is een krachtige drijfveer voor plezier. Authenticiteit is veel verleidelijker dan perfectie.

7. Het is menselijk om een dwalende geest te hebben.

Iedereen heeft wel eens gedachten die afdwalen tijdens seks. Deze afleidingen zijn normaal, zolang ze de overhand maar niet nemen. Leren om weer contact te maken met je gevoelens, vooral door dagelijkse mindfulness-oefeningen, helpt je om meer in het moment te zijn. Hoe meer je naar je lichaam luistert, hoe intenser het plezier en de verbinding worden.

Uiteindelijk ontstaat een bevredigende seksualiteit ver van verwachtingen en vergelijkingen. Ze is gebaseerd op respect voor lichamen, wederzijdse nieuwsgierigheid en empathische communicatie. Door jezelf toe te staan te ontdekken zonder oordeel, transformeer je intimiteit in een ruimte van vrijheid, plezier en gedeeld vertrouwen.