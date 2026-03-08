"Honeymoon rhinitis": het weinig bekende verband tussen verlangen en neusverstopping

Je geniet van een heerlijk moment onder de dekens wanneer plotseling je neus begint te lopen. De doos tissues, die eigenlijk op het nachtkastje staat en daar niet voor bedoeld is, blijkt van onschatbare waarde. Op dat precieze moment voel je dat je iets onder de leden hebt. Het is echter niet het begin van een vervelende verkoudheid, maar een veelvoorkomend symptoom van 'huwelijksreisrhinitis'. Tijdens het vrijen gaan alle kleppen open, ook de meest onverwachte in het lichaam.

Een verrassend fenomeen tijdens seksuele activiteit.

Wanneer lichamen samensmelten en een uitzinnige wals dansen tot een hoogtepunt, kunnen gelach, tranen, trillende benen of spasmen optreden. Deze explosie van genot veroorzaakt een hele reeks reacties, soms spectaculair. Niemand spreekt echter over 'honeymoon rhinitis', die voorafgaat aan de hartstochtelijke liefdesdaad of het einde markeert van de reis naar de zevende hemel.

Nee, het is geen exotisch virus dat je tijdens de huwelijksreis hebt opgelopen, maar een 'emotionele' griep. Het is een beetje zoals liefdesverdriet. Geen zweethanden of vlinders in je buik, maar herhaaldelijk niezen waardoor je afstand moet nemen van je partner en een verstopte neus waarvoor je meerdere zakdoekjes nodig hebt.

In eerste instantie denk je spontaan aan een seizoensgebonden allergie of de griep die opkomt. Je ziet jezelf al voor je met een warmwaterkruik op je hoofd en een brandende neus. Maar deze zogenaamde verkoudheid verdwijnt als bij toverslag, samen met de opwinding. Deze 'huwelijksreisrhinitis' plaagt je net wanneer je op het punt staat de liefde te bedrijven en verdwijnt net zo snel weer. Deze enigszins metaforische term is verre van anekdotisch. Hij staat zelfs in het medisch woordenboek en is wetenschappelijk onderbouwd. Verlangen stimuleert niet alleen de erogene zones van het lichaam; het prikkelt ook onverwachte plekken.

Hoe de wetenschap het verklaart

Dit fenomeen werd beschreven in een studie die gepubliceerd werd in het Journal of the Royal Society of Medicine. De onderzoekers richtten zich op mensen die niesden bij seksuele gedachten, tijdens opwinding of op het moment van een orgasme.

Hun conclusie? Het zit niet tussen je oren en het is ook geen op zichzelf staand verschijnsel. Het is een onvrijwillige lichaamsreactie. Om het te begrijpen, moeten we kijken naar het autonome zenuwstelsel, het zenuwstelsel dat onze automatische functies regelt: ademhaling, hartslag... en neusreacties.

Seksuele opwinding activeert het parasympathische zenuwstelsel sterk. Ditzelfde zenuwstelsel is betrokken bij de regulatie van de neusslijmvliezen. Hierdoor kan een soort "kortsluiting" ontstaan. Kortom, je lichaam raakt de signalen door elkaar. Het is niet romantisch, maar wel fascinerend.

Waarom maken sommige mensen zich meer zorgen?

"Honeymoon rhinitis" is niet besmettelijk. Sterker nog, niet iedereen krijgt er last van. Onderzoekers suggereren dat er individuele verschillen zijn in de organisatie van zenuwbanen. Sommige mensen hebben mogelijk gevoeliger verbindingen tussen de seksuele en de neuszenuwbanen.

Dit is niet de enige vreemde reflex die het menselijk lichaam heeft. Sommige mensen niezen als ze naar de zon kijken (de bekende fotische niesreflex), anderen na een grote maaltijd. De gemene deler? Een automatische, onvoorspelbare en volkomen onschadelijke reactie.

Een lichamelijke reactie die nog steeds slecht begrepen wordt.

Dat "honeymoon rhinitis" relatief onbekend is, komt deels doordat het zo intiem is. Niezen en snotteren in het oor van je geliefde in plaats van lieve woordjes te fluisteren, is net zo gênant als je sokken aanhouden tijdens de seks. Velen houden het liever voor zichzelf, omdat ze zich er verdrietig en machteloos bij voelen. Deze kwaal is echter niet ongewoon en betekent niet per se dat je een neurologisch probleem hebt.

Deskundigen zijn duidelijk: dit fenomeen is noch gevaarlijk, noch pathologisch. In de meeste gevallen is geen behandeling nodig. Inzicht in de oorsprong ervan is vaak voldoende om het in perspectief te plaatsen. En laten we eerlijk zijn: als het lichaam reageert, komt dat doordat het volledig in het moment aanwezig is.

Niezen tijdens seks is daarom niet het werk van een paar mijten of een stilstaand micro-organisme, maar de uiting van een grenzeloos verlangen.