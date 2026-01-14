"Het is niet aan mij om af te vallen!": Zo reageert ze op de beledigende aanvallen vanwege haar gewicht.

Harmony Albertini, auteur en content creator, wordt dagelijks geconfronteerd met opmerkingen over haar lichaam en de oproep om "zichzelf te herpakken". In plaats van te zwijgen, koos ze ervoor om direct te reageren in een toespraak die viraal ging: het is niet aan haar om af te vallen, maar aan de wereld om te stoppen met discrimineren.

"Het is niet aan mij om af te vallen."

Op uitnodiging van het mediaplatform Filtre legt Harmony Albertini uit dat fatfobie niet zomaar een kwestie van "meningen" is, maar een vorm van discriminatie die elk aspect van het leven beïnvloedt: openbare ruimtes, werk, gezondheid en intimiteit. Ze herinnert ons eraan dat dik zijn niet automatisch gelijk staat aan ongezond zijn en vraagt om één simpele चीज: dat mensen zich informeren voordat ze oordelen. Geconfronteerd met boodschappen als "je bent te dik" of "jij bent het probleem", draait ze het perspectief om: het zijn niet de lichamen die zich moeten aanpassen, maar juist de normen die moeten stoppen met het straffen van mensen die niet in het plaatje passen.

Vernederingen die overal op de loer liggen

In haar verhaal beschrijft de contentmaker een dagelijks leven vol obstakels: te smalle stoelen in restaurants, te krappe vliegtuigstoelen, attracties of theaters waar ze zich niet helemaal thuis voelt. Ze legt uit dat haar constant wordt verteld dat ze zich moet aanpassen – aan de beschikbare ruimte, aan de blikken, aan de opmerkingen – alsof de wereld niet is ontworpen om alle lichamen te accommoderen.

Geweld is vaak het meest brutaal in de privésfeer: mannen zeggen dat ze van haar gezelschap genieten, maar weigeren een relatie totdat ze afvalt. Deze uitspraken vatten een dubbele afwijzing samen: fatfobie én vrouwenhaat.

Een goed gedocumenteerde vorm van systemische discriminatie

De boodschap van Harmony is gebaseerd op statistische feiten. Onderzoek dat Gabrielle Deydier aanhaalt, toont aan dat een vrouw met overgewicht tot acht keer minder kans heeft om aangenomen te worden, en een man met overgewicht zelfs drie keer minder, alle andere factoren gelijkblijvend. Salarissen liggen lager, promoties komen minder vaak voor en fatfobie blijft wijdverbreid binnen bedrijven. Zelfs in de mode-industrie, waar inclusieve modeshows steeds meer lof oogsten, marginaliseert de "terugkeer naar slankheid", aangewakkerd door het gebruik van Ozempic en soortgelijke producten, plus-size modellen en reduceert body positivity tot een loutere "publiciteitsstunt".

"Het probleem zit niet in ons lichaam."

Door gewichtsverlies niet als voorwaarde voor haar geluk te stellen, daagt Harmony Albertini het idee uit dat dunheid een vereiste is voor liefde, succes of respect. Ze herinnert ons eraan dat het najagen van een 'ideaal lichaam' een leven meer kan vernietigen dan 'verbeteren', vooral wanneer dit streven wordt gepresenteerd als een morele verplichting.

Haar boodschap is glashelder: we hoeven onze lichamen niet te vergeven voor hun bestaan. Wat moet veranderen, zijn niet onze silhouetten, maar de structuren – van krappe stoelen tot discriminerende recruiters – en de houdingen die blijven geloven dat het vernederen van dikke mensen een mening is en geen daad van geweld.