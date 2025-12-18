"Een goed gewicht is 48 kg": deze Koreaanse vrouwen getuigen van een "onderdrukkend" fysiek ideaal.

Op straat in Seoul hield contentmaker Louise Aubery haar microfoon omhoog naar voorbijgangers en stelde hen een simpele vraag: "Wat is voor jou een mooi gewicht?" De antwoorden onthulden een enorme sociale druk rondom slankheid. In een maatschappij waar uiterlijk een centrale rol speelt, geven veel jonge vrouwen toe dat ze zichzelf constant beoordelen of vergelijken met anderen.

De cultus van het ideale gewicht: "50 kg is te veel"

De meeste vrouwen die door Louise Aubery werden geïnterviewd, noemden een specifiek getal: 48 kg. Voor hen was dit "het ideale gewicht", het gewicht dat een ideaalbeeld van schoonheid weerspiegelde. Een jonge vrouw vertelde: "Eigenlijk is een gezond gewicht voor iemand van 1,60 m 55 kg... maar een ideaal gewicht is 48 kg. Dát is mooi." Een andere nuance: "Uiterlijk is belangrijker! Het hangt allemaal af van spiermassa, vet en botstructuur."

Deze opmerkingen weerspiegelen een wijdverbreide norm: dunheid als synoniem voor succes en schoonheid. Velen geven toe dat ze stress of schuldgevoel ervaren door deze druk. "Het bezorgt me wel wat stress. Al mijn vrienden zijn aan het diëten," vertrouwt een deelnemer toe.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Louise Aubery || MyBetterSelf (@louiseaubery)

Deze verhalen doen ons denken aan onze eigen tekortkomingen.

Onder de post van Louise Aubery waren de reacties van internetgebruikers heftig. Veel reacties uitten verdriet of afschuw over deze extreme normen: "Wat triest! Net zoals wij in 2015. Serieus, wie weegt er nou 50 kg?" Deze woorden vinden weerklank tot ver buiten de grenzen van Zuid-Korea. Ze herinneren aan de jaren waarin de obsessie met "maat 34" of "wonderdiëten" de sociale media in Europa domineerde. Veel vrouwen worstelen vandaag de dag nog steeds om zich van deze obsessie los te maken.

Een paar hoopvolle signalen

Niettemin gaven sommige van de geïnterviewde vrouwen een meer welwillende boodschap af. Een van hen sloot haar antwoord af met een tedere zin: "We zijn al heel mooi zoals we zijn. Als we aankomen, is dat op een andere manier ook mooi." Louise Aubery, bekend om haar inzet voor lichaamsacceptatie, juichte deze woorden toe.

Dit straatinterview in Seoul onthult een universele spanning: die tussen de eisen van schoonheid en zelfrespect. Hoewel de geïnterviewde Koreaanse vrouwen met ontwapenende oprechtheid spreken, resoneren hun woorden met iedereen die ooit bang is geweest voor het getal op de weegschaal. "Ware schoonheid," zoals Louise Aubery ons eraan herinnert, wordt minder gemeten in kilo's dan in vrijheid.