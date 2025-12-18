Search here...

"Een goed gewicht is 48 kg": deze Koreaanse vrouwen getuigen van een "onderdrukkend" fysiek ideaal.

Maatschappij
Léa Michel
Freepik

Op straat in Seoul hield contentmaker Louise Aubery haar microfoon omhoog naar voorbijgangers en stelde hen een simpele vraag: "Wat is voor jou een mooi gewicht?" De antwoorden onthulden een enorme sociale druk rondom slankheid. In een maatschappij waar uiterlijk een centrale rol speelt, geven veel jonge vrouwen toe dat ze zichzelf constant beoordelen of vergelijken met anderen.

De cultus van het ideale gewicht: "50 kg is te veel"

De meeste vrouwen die door Louise Aubery werden geïnterviewd, noemden een specifiek getal: 48 kg. Voor hen was dit "het ideale gewicht", het gewicht dat een ideaalbeeld van schoonheid weerspiegelde. Een jonge vrouw vertelde: "Eigenlijk is een gezond gewicht voor iemand van 1,60 m 55 kg... maar een ideaal gewicht is 48 kg. Dát is mooi." Een andere nuance: "Uiterlijk is belangrijker! Het hangt allemaal af van spiermassa, vet en botstructuur."

Deze opmerkingen weerspiegelen een wijdverbreide norm: dunheid als synoniem voor succes en schoonheid. Velen geven toe dat ze stress of schuldgevoel ervaren door deze druk. "Het bezorgt me wel wat stress. Al mijn vrienden zijn aan het diëten," vertrouwt een deelnemer toe.

Deze verhalen doen ons denken aan onze eigen tekortkomingen.

Onder de post van Louise Aubery waren de reacties van internetgebruikers heftig. Veel reacties uitten verdriet of afschuw over deze extreme normen: "Wat triest! Net zoals wij in 2015. Serieus, wie weegt er nou 50 kg?" Deze woorden vinden weerklank tot ver buiten de grenzen van Zuid-Korea. Ze herinneren aan de jaren waarin de obsessie met "maat 34" of "wonderdiëten" de sociale media in Europa domineerde. Veel vrouwen worstelen vandaag de dag nog steeds om zich van deze obsessie los te maken.

Een paar hoopvolle signalen

Niettemin gaven sommige van de geïnterviewde vrouwen een meer welwillende boodschap af. Een van hen sloot haar antwoord af met een tedere zin: "We zijn al heel mooi zoals we zijn. Als we aankomen, is dat op een andere manier ook mooi." Louise Aubery, bekend om haar inzet voor lichaamsacceptatie, juichte deze woorden toe.

Dit straatinterview in Seoul onthult een universele spanning: die tussen de eisen van schoonheid en zelfrespect. Hoewel de geïnterviewde Koreaanse vrouwen met ontwapenende oprechtheid spreken, resoneren hun woorden met iedereen die ooit bang is geweest voor het getal op de weegschaal. "Ware schoonheid," zoals Louise Aubery ons eraan herinnert, wordt minder gemeten in kilo's dan in vrijheid.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Hoeveel dagen met het gezin vóór de "explosie"? Experts geven eindelijk het cijfer.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hoeveel dagen met het gezin vóór de "explosie"? Experts geven eindelijk het cijfer.

Voor de feestdagen had je misschien plannen om een paar dagen met je familie door te brengen. Genieten...

Zou je elders als "normaal" worden beschouwd? Hier zijn de gemiddelde lengtes en gewichten wereldwijd.

De gemiddelde lengte en het gemiddelde gewicht variëren aanzienlijk van land tot land. Genetica, voeding, leefomstandigheden, toegang tot...

Wordt onze vriendschapskeuze echt bepaald door onze neus? Geur zou alles kunnen verklaren.

Heb je je ooit afgevraagd waarom sommige ontmoetingen meteen prettig aanvoelen, terwijl andere vreemd koud lijken? Wat als...

"Verjaardagsvideo's worden andersom gefilmd": een ontroerende boodschap

Wat als je meest dierbare verjaardagsherinneringen niet waren wat je ervan verwachtte? De afgelopen weken is er een...

Het kerstcadeau dat echt het verschil maakt (en het is niet degene die je denkt).

Naarmate Kerstmis dichterbij komt, duikt elk jaar dezelfde vraag op: hoe verras, ontroer en verruk je echt? Tussen...

Haar getuigenis, die zonder haar medeweten in een paskamer werd gefilmd, legt een zorgwekkende plaag bloot.

Het verhaal van Lilou, die zonder haar medeweten in een paskamer werd gefilmd, schokte onlangs internetgebruikers. Door haar...

© 2025 The Body Optimist