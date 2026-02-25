Deze transgender atlete, die is uitgesloten van vrouwencompetities, daagt de gevestigde orde uit.

De transgender sprintster Halba Diouf, die is uitgesloten van vrouwenwedstrijden, gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. Ze zet haar strijd voort tegen de Franse Atletiekfederatie (FFA), die eind januari 2026 werd vrijgesproken van discriminatie.

Halba Diouf trotseert sportieve uitsluiting.

Op 28 januari 2026 sprak de strafrechtbank van Parijs de Franse Atletiekfederatie (FFA) vrij, die door Halba Diouf was aangeklaagd wegens "discriminatie op grond van genderidentiteit" en "psychologische intimidatie". De 23-jarige sprintster, gespecialiseerd in de 60 en 200 meter, is sinds 2023 uitgesloten van regionale en nationale vrouwenwedstrijden en mag alleen nog deelnemen op departementaal niveau, ondanks haar kwalificatieprestaties. Volgens Le Monde sprak haar advocaat, Jean Boudot, van een "ontkenning van recht" en een "absurde beslissing" en kondigde hij hoger beroep aan bij het Hof van Beroep in Parijs. De Franse Atletiekfederatie (FFA) bevestigde dat zij haar standpunt zal verdedigen.

Conflict tussen internationale regels en de Franse wetgeving.

De Franse Atletiekfederatie (FFA) hanteert strikt de regels van World Athletics, die "atleten met een Y-chromosoom uitsluiten van de damescategorieën om de eerlijkheid te waarborgen", onder verwijzing naar "een mannelijk voordeel tijdens de puberteit". De advocaat van Halba Diouf wijst op een tegenstrijdigheid: de genetische tests die de internationale atletiekbond vereist, zijn verboden in Frankrijk, en World Athletics verbiedt nationale competities niet expliciet. Halba Diouf, die sinds 2021 in transitie is vanwege een laag testosterongehalte, accepteert een wetenschappelijk bewezen uitsluiting, maar betwist de stereotypen en vooroordelen.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door @halbadiouf

Een persoonlijke en maatschappelijke strijd

Halba Diouf, een studente strafrecht, beschrijft een reis vol obstakels: een gespannen hoorzitting op 17 december 2025, door de verdediging als "realistisch" beschouwd, maar door haar advocaat als "erger dan ooit". Ze was afwezig bij de uitspraak en spreekt haar "enorme teleurstelling" uit, maar zet door, niet als activist, maar voor echte gelijkheid. Tot op heden (24 februari 2026) zijn er geen nieuwe ontwikkelingen in het hoger beroep gemeld; de zaak benadrukt de spanningen tussen de internationale sportwereld en de Franse bescherming van transgenderrechten.

Halba Diouf, geboren in Senegal en als kind naar Frankrijk gekomen, domineert de ranglijsten van het departement en mikt op de Franse indooratletiekkampioenschappen eind februari 2026, waaraan ze ondanks haar uitsluiting hoopt te kunnen deelnemen. Haar geval illustreert een wereldwijd debat: World Athletics heeft sinds 2023 de regels aangescherpt en "transgender mannen na de puberteit" uitgesloten, terwijl andere sporten zoals zwemmen en wielrennen dit voorbeeld volgen of zich ertegen verzetten. Zonder eensluidende wetenschappelijke studies naar de resterende voordelen, zou een rechtszaak het Franse en Europese beleid inzake inclusieve sport kunnen beïnvloeden.