Dit iconische Japanse festival is afgelast vanwege "overtoerisme".

De autoriteiten in Fujiyoshida (prefectuur Yamanashi, Japan) hebben besloten het kersenbloesemfestival van 2026, traditioneel een zeer populair evenement in de lente, af te gelasten. Deze maatregel is genomen naar aanleiding van de verwachte toeristische druk, die als onhoudbaar wordt beschouwd voor de inwoners en het lokale milieu.

Een belangrijk evenement is tot stilstand gebracht.

Elk voorjaar trok het kersenbloesemfestival (Sakura Matsuri) in het Arakurayama Sengen Park de afgelopen tien jaar tienduizenden bezoekers die de kersenbloesems en het iconische uitzicht op de berg Fuji, omlijst door de Chureito-pagode, kwamen bewonderen. Voor 2026 heeft het stadhuis van Fujiyoshida in de prefectuur Yamanashi echter aangekondigd dat het evenement volledig wordt afgelast. Hiermee komt tijdelijk een einde aan een traditie die jaarlijks zo'n 200.000 mensen trok.

Een beslissing ingegeven door overtoerisme.

De autoriteiten legden uit dat "de groeiende toestroom van toeristen de capaciteit van het terrein had overschreden en het dagelijks leven van de bewoners verstoorde". De gemelde problemen varieerden van files tot regelrechte overlast in de stad, zoals zwerfvuil op straat en respectloos gedrag. Burgemeester Shigeru Horiuchi benadrukte dat, ondanks de schoonheid van het landschap, de rust en waardigheid van de burgers werden bedreigd, wat de opschorting van het festival rechtvaardigde.

Incidenten en openbare veiligheid

Tot het problematische gedrag behoorden volgens de autoriteiten bezoekers die zonder toestemming privéterrein betraden om gebruik te maken van de toiletten, en zelfs gevallen van uitwerpselen die in tuinen van bewoners werden achtergelaten. Ouders uitten ook hun bezorgdheid nadat ze hadden gezien hoe kinderen op drukke trottoirs werden geduwd, wat de angst voor de veiligheid van de buurtbewoners vergrootte.

Ondanks de annulering wordt er nog steeds reikhalzend uitgekeken naar het seizoen.

Hoewel het officiële festival niet doorgaat, zullen de kersenbomen in het voorjaar natuurlijk blijven bloeien en wordt verwacht dat Arakurayama Sengen Park veel bezoekers zal trekken die graag de sakura en de berg Fuji willen bewonderen. Om de impact van deze toestroom beter te beheersen, plant de stad maatregelen zoals het plaatsen van tijdelijke toiletten, het verhogen van de beveiliging en het verbeteren van de parkeergelegenheid.

Een bredere trend in Japan

Deze annulering weerspiegelt uiteindelijk een meer algemeen probleem waarmee verschillende zeer populaire Japanse bestemmingen te kampen hebben. Het massatoerisme, aangewakkerd door de zwakke yen en de opkomst van virale beelden op sociale netwerken, zorgt nu voor uitdagingen op het gebied van het beheersen van de toeristenstromen en het samenleven met de lokale bevolking.

Samenvattend onderstreept het stopzetten van het kersenbloesemfestival op de berg Fuji in 2026 de groeiende spanning tussen internationaal toerisme en het beschermen van de lokale levenskwaliteit. Hoewel het bloesemseizoen een hoogtepunt blijft in Japan, markeert deze beslissing een belangrijke stap in de manier waarop iconische locaties de toestroom van bezoekers beheren.