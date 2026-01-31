Waarom stewardessen afraden om deze outfit in een vliegtuig te dragen

Als het op vliegen aankomt, geven de meeste passagiers prioriteit aan comfort. Volgens stewardessen zijn er echter bepaalde kledingstukken die je beter kunt vermijden, omdat ze problemen kunnen veroorzaken in noodsituaties, bij temperatuurschommelingen of simpelweg om hygiënische redenen. Hieronder leggen ze uit waarom ze aanraden om bepaalde kleding nooit aan boord te dragen.

Strakke kleding is funest voor de bloedsomloop.

Skinny jeans, zeer strakke broeken of extreem strakke leggings zijn absoluut niet ideaal op 10.000 meter hoogte. Ze drukken op de taille en benen, bevorderen zwelling en kunnen het risico op een slechte bloedsomloop, of zelfs diepveneuze trombose, tijdens lange vluchten verhogen. Stewardessen adviseren daarom losse, comfortabele kleding, zoals joggingbroeken of wijde broeken, om comfortabel te blijven zitten gedurende meerdere uren en krampen en ongemak te minimaliseren.

Shorts, korte rokjes en jumpsuits: een valse koop.

Een ander kledingstuk dat je beter kunt vermijden: shorts, minirokken of zeer korte jurken. Doordat je direct tegen de stoel aan zit, kom je in direct contact met oppervlakken die zelden grondig worden gedesinfecteerd, waardoor je meer blootgesteld wordt aan bacteriën en schimmels op stoffen en armleuningen. Hetzelfde probleem doet zich voor in krappe toiletten waar de vloer en muren vaak onhygiënisch zijn. Jumpsuits daarentegen vormen een praktisch probleem: ze zijn moeilijk uit te trekken in kleine toiletten en je loopt het risico de vuile vloer aan te raken en eroverheen te slepen, iets wat cabinepersoneel ten zeerste afraadt.

Brandbare materialen, synthetische beenbeschermers en risico's tijdens evacuatie.

Naast comfort wijzen stewardessen en veiligheidsexperts ons erop dat bepaalde stoffen gevaarlijk zijn in geval van brand of een noodevacuatie. Leggings van polyester, nylon of acryl, evenals kleding met franjes of kledingstukken van licht ontvlambare materialen, kunnen bij blootstelling aan intense hitte op de huid smelten en ernstige brandwonden veroorzaken. Ze raden natuurlijke vezels aan zoals katoen, wol of linnen, die een betere thermische bescherming bieden en de schade bij een incident minimaliseren.

Sandalen, teenslippers en hakken: een risico voor je voeten

Open sandalen, slippers en stiletto's zijn absoluut uit den boze voor cabinepersoneel. Ten eerste omdat ze niet beschermen tegen de kou in de cabine, en ten tweede omdat ze een snelle evacuatie via de noodglijbanen of metalen trappen aanzienlijk belemmeren. Stewardessen raden daarom gesloten, stevige schoenen aan die gemakkelijk uit en aan te trekken zijn bij de veiligheidscontrole, zoals sneakers of loafers, zodat passagiers kunnen lopen, rennen of van een glijbaan af kunnen glijden zonder zich te bezeren.

Samenvattend adviseren luchtvaartprofessionals kleding die bedekkend, comfortabel en praktisch is. Het gaat erom rekening te houden met hygiëne, veiligheid en de realiteit van een soms onvoorspelbare omgeving. De keuze van je kleding in het vliegtuig is daarom niet alleen een kwestie van uiterlijk: het is ook een daadwerkelijke vorm van bescherming voor je lichaam... en een manier om de vlucht aangenamer te maken, van opstijgen tot landen.