Hun klipper håret sitt med et konstruksjonsverktøy: resultatet er vanvittig!

På grunn av mangel på tid, penger eller selvtillit, frisker stadig flere kvinner opp hårklippene sine hjemme og trimmer tuppene med det de har for hånden. En innholdsskaper, som kombinerer stil og konstruksjonsarbeid, taklet denne håroppgaven med et plagg som passet bedre i en verktøykasse enn en toalettmappe. Hint: Frisyren hennes var laserpresis.

En laser for hårskjæring

Å klippe håret selv hjemme er et risikabelt foretagende, spesielt hvis du er håpløs i geometri og ikke har noen hårekspertise. Noen kvinner følger flittig pålitelige nettveiledninger, mens andre improviserer og stoler på sin egen ressurssterkhet. En gjør-det-selv-skjønnhetsentusiast ved navn @makristia byttet ut kammen sin med en konstruksjonslaser for å styre saksen og unngå et asymmetrisk lagdelt klipp.

Innholdsskaperen, som er like flink med maskara som med drill og like hjemmevant i kjeledress eller satengkjole, er mer vant til å forme treplanker enn å bruke keratinbehandlinger. Men for denne lille hårforvandlingen tok hun frem de store kanonene og plyndret ikke baderomsskuffene sine, men arbeidsbenken i garasjen. Og det må sies at denne konstruksjonsinspirerte teknikken gjør underverker!

Dette mye brukte måleverktøyet i murerfaget tegner en tydelig ledelinje over den erfarne arbeiderens uvanlig lange hår. Kollegaen hennes, som ikke har noen frisørferdigheter, hjelper til med den vanskelige delen. Med baksiden av klipperen trimmer han tuppene, og resultatet er salongverdig .

Det uvanlige og rimelige trikset som appellerer

I bildeteksten rettferdiggjør innholdsskaperen, som snakker like mye humor som byggesjargong, arbeidet sitt: «Salonger er for dyre.» Og hun tar ikke helt feil. Kvinner bruker i gjennomsnitt 40 euro på en enkel hårklipp, mens menn bruker knapt 10 euro hos den lokale frisøren. Denne unge kvinnen, med sine manuelle ferdigheter og fysiske yrke, brukte utstyret sitt på en smart måte. Og det er en brakende suksess.

Mens noen kvinner bruker hårstripe for å justere frisyren sin, valgte denne altmuligmannen en mer kjent gjenstand, en hvis presisjon hun forstår. I kommentarene roste internettbrukere til og med dette usannsynlige oppsettet, og sammenlignet den unge kvinnen med Kim Possible. «Dette er kanskje det mest geniale jeg noensinne har sett på internett», lød det i en kommentar. Selv fagfolk på feltet godkjenner ideen. «Som frisør godkjenner jeg det, og vi kunne trenge dette», la en til.

Å bryte ned stereotypier om kvinner som er gjør-det-selv-entusiaster

I videoen sin deler ikke alenemoren bare et hårtips; hun tolker også yrket sitt på nytt, som hun nådeløst forbinder med menn. Hun omdefinerer ikke bare frisyren sin, men også stereotypiene rundt den. Disse cargobuksene og kampstøvlene er hverdagsklærne hennes. Langt fra å være en helge-gjør-det-selv-entusiast eller en arbeids-"assistent" som bare vet hvordan man tapetserer, skitner hun på hendene (eller rettere sagt, sementfaget sitt).

I motsetning til hva man skulle tro, er dette verktøyet, som har fått nytt formål, ikke bare et sporadisk tilbehør som samler støv i garasjen hennes. Det er et instrument hun alltid har med seg. For når hun går på jobb, tar hun ikke med seg en designerveske, men en koffert full av skiftenøkler og skrutrekkere. Gjennom denne fremvisningen av håret beviser hun at ikke alle kvinner i byggebransjen har gutteaktige hårklipp og «maskuline» væremåter.

Hvis du noen gang vurderer å klippe håret ditt selv, vet du hva du skal gjøre. Denne veiledningen, ulik alt du har sett på sosiale medier, er perfekt for å gi håret ditt et nytt og friskt utseende.