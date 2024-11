10 red flags en salon de coiffure : découvrez-les avant qu’il ne soit trop tard !

L’expérience au salon de coiffure est censée être un moment de plaisir, un instant où l’on se fait dorloter, où l’on prend soin de soi et où l’on ressort avec une chevelure digne d’un film hollywoodien. Mais parfois, tout ne se passe pas comme prévu. Imaginez : vous entrez dans le salon, enthousiasmé par l’idée de votre nouvelle coupe, et vous en ressortez avec une tête qui vous donne l’impression d’avoir subi un mauvais rêve capillaire. Comment éviter de vivre ce genre de cauchemar capillaire ? Voici 10 red flags en salon de coiffure à repérer avant qu’il ne soit trop tard.

Il n’y a pratiquement aucune information sur le Web

Dans notre ère numérique, la majorité des salons de coiffure ont une présence en ligne soignée. Si le site Web ou le compte Instagram du salon est inexistant, mal entretenu, ou carrément presque vide d’informations utiles (horaires, services, tarifs, etc.), cela peut être un red flag. Un site ou un feed Instagram bien conçu et informatif est en effet un signe que le salon prend son activité au sérieux et que vous pourrez facilement obtenir les informations dont vous avez besoin avant de prendre rendez-vous. Si le site ou le compte Instagram laisse à désirer, cela peut indiquer un manque de professionnalisme et de transparence.

Les avis sont mauvais ou inexistants

Avant de prendre rendez-vous dans un salon, il est essentiel de vérifier les avis et les témoignages d’autres client.e.s. Si un salon a une réputation douteuse ou des critiques globalement négatives, prenez tout ceci en compte. Un salon avec des avis positifs et des client.e.s satisfait.e.s est généralement un bon signe. À l’inverse, si un salon ou un.e coiffeur.se a peu d’avis ou, pire, des avis très négatifs concernant la coupe, le service ou l’accueil, mieux vaut passer son chemin.

Le salon semble mal entretenu

Si vous entrez dans un salon de coiffure et que l’ambiance vous fait immédiatement penser à un endroit où la propreté est optionnelle, méfiez-vous. Les cheveux coupés qui traînent par terre, des outils en désordre, des bacs à shampoing sales… tout cela est un signe que l’hygiène n’est pas une priorité. Un salon de coiffure doit être propre et bien rangé. Des outils mal nettoyés peuvent non seulement rendre votre expérience désagréable, mais aussi être un terrain de reproduction idéal pour les bactéries ou les champignons. Avant même que le.a coiffeur.se ne touche vos cheveux, vérifiez donc la propreté du lieu.

Vous ne vous sentez pas le.a bienvenu.e

Un accueil froid ou distant, que ce soit à la réception ou au téléphone, est un autre indicateur qu’un salon ne met peut-être pas l’accent sur le service client. Le personnel de réception doit être courtois, accueillant et disposé à répondre à vos questions. Si vous sentez que vous êtes traité.e de manière impersonnelle, ou pire, avec indifférence, cela peut être un signe que ce salon ne valorise pas ses client.e.s. La première impression compte énormément dans un salon de coiffure, et si l’accueil n’est pas chaleureux, cela peut se refléter sur la qualité du service.

Pas de question sur votre type de cheveux

Un.e coiffeur.se qui ne vous demande pas quel est votre type de cheveux, comment vous les coiffez, ou ce que vous aimez faire avec eux, c’est un autre red flag. Chaque cheveu est unique. Il peut être fin, épais, bouclé, lisse, sec, gras, coloré… bref, il n’y a pas de formule magique pour tous les types de cheveux. Un.e coiffeur.se professionnel.le doit savoir adapter ses techniques et ses produits en fonction de votre type de cheveux. Si la personne qui vous coiffe ne vous pose aucune question sur vos cheveux, cela signifie probablement qu’elle n’a pas l’intention d’adapter sa coupe ou son soin à vos besoins. Un mot : fuyez !

Les prix sont flous

Les salons qui ne donnent pas de tarifs clairs avant de commencer à couper sont un autre signal d’alarme. Certaines techniques comme les balayages, les mèches ou les coupes spéciales peuvent coûter beaucoup plus cher que ce que l’on pense, mais un.e coiffeur.se transparent sur ses prix vous mettra à l’aise. Les prix doivent être affichés clairement et vous devez avoir une idée des coûts avant que la coupe ou le soin ne commence. Si on vous dit « on verra bien » ou si les prix sont imprécis, il est préférable de partir, vous pourriez vous faire arnaquer !

Des produits douteux

Avez-vous déjà eu la sensation que le salon sentait un peu trop l’odeur de produits chimiques ? Si vous remarquez que des produits de qualité médiocre sont utilisés sur vos cheveux, c’est un red flag. Des shampoings ou des produits capillaires à bas prix ou de mauvaise qualité peuvent non seulement abîmer vos cheveux, mais aussi provoquer des allergies ou des irritations. Un bon salon de coiffure utilisera des produits professionnels adaptés à vos besoins capillaires. Lisez toujours les étiquettes des produits et demandez des informations si vous avez un doute.

Le.a coiffeur.se ne parle pas de votre cuir chevelu

Un cuir chevelu sain est essentiel pour des cheveux en bonne santé. Si votre coiffeur.se ne s’intéresse pas à l’état de votre cuir chevelu ou ne vous propose pas de soins spécifiques pour ce dernier, cela peut signifier qu’iel ne prend pas le temps de s’occuper de la santé globale de vos cheveux. Un.e bon.ne coiffeur.se vérifiera toujours l’état de votre cuir chevelu, identifiera d’éventuels problèmes (comme la sécheresse, les pellicules ou l’excès de sébum), et recommandera les soins appropriés.

L’ambiance est trop pressée

Un salon de coiffure où l’on vous pousse à vous dépêcher ou où le.a coiffeur.se semble être constamment surbooké.e peut nuire à la qualité du service. La précipitation n’est jamais bonne en coiffure. Si votre coiffeur.se semble stressé.e, peu concentré.e ou pressé.e, cela peut se traduire par une coupe bâclée ou des erreurs dans le service. Un bon salon prendra le temps de vous donner l’attention nécessaire pour obtenir le résultat souhaité. Si l’ambiance est trop agitée et que vous vous sentez comme un numéro parmi tant d’autres, il est peut-être temps de chercher ailleurs.

Le.a coiffeur.se ne sait pas conseiller

Un.e bon.ne coiffeur.se ne se contente pas de suivre les instructions, il vous aide à choisir la coupe ou la couleur qui vous va le mieux. Si votre coiffeur.se ne vous donne aucune suggestion ou ne vous aide pas à choisir une coupe adaptée à votre visage, à votre style de vie ou à vos habitudes capillaires, c’est un red flag. Un.e professionnel.le saura faire des recommandations personnalisées, que ce soit pour une nouvelle coupe, un changement de couleur ou un soin. Si vous vous retrouvez à devoir lui dire exactement quoi faire sans qu’iel ne vous guide, cela pourrait indiquer un manque d’expertise.

Les salons de coiffure sont des endroits où il est essentiel de se sentir à l’aise et en confiance. En repérant ces red flags, vous pourrez éviter les mauvaises surprises et vous offrir une expérience capillaire à la hauteur de vos attentes. N’oubliez pas qu’un bon salon est un endroit où l’on vous écoute, où l’on prend soin de vous, et où l’on vous aide à ressortir avec la coupe dont vous rêviez !