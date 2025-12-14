Search here...

Å la håret ligge under frakken: Olsen-tvillingenes trend som skaper oppstyr

Putter du håret i frakkekragen for et nonchalant utseende? Det er spørsmålet som svirrer på TikTok med emneknaggen #Olsentuck, en ultraenkel hårtrend inspirert av søstrene Mary-Kate og Ashley Olsen. Dette trikset, som ble populært under New York Fashion Week høst/vinter 2025/2026, forvandler en daglig forglemmelse til et minimalistisk og sofistikert moteuttrykk.

Olsen-tvillingenes opprinnelse

Mary-Kate og Ashley Olsen, tidligere stjerner fra 2000-tallet og skaperne av The Row, representerer uanstrengt eleganse. Deres signatur? Hår diskré gjemt inni et skjerf, en jakke eller en frakk for en uanstrengt bohemsk eleganseeffekt. Denne gesten, som ble sett på gatene i New York, er tiltalende i sin enkelhet: den unngår uregjerlige hårstrå som blåser i vinden, samtidig som den tilfører et snev av mystikk. Denne klesdrakten til Olsen-søstrene tar nå over catwalken og sosiale medier.

Eksplosiv viralitet på TikTok

#Olsentuck eksploderer på TikTok, med tusenvis av videoer som viser hvordan man kan ta i bruk denne «tuck»-en på sekunder. Influencere tester den med overdimensjonerte kåper eller tykke skjerf, og beviser dens allsidighet: perfekt for vinteren, den gir volum og en avslappet følelse uten komplisert styling. På Instagram skryter fashionistaer av denne trenden for tilgjengeligheten – ideelt hvis du er sent ute og glemmer å rette ut floker i håret. Den er antitesen til overstylte antrekk, perfekt i tråd med The Rows estetikk: minimalistisk, elegant og tidløs.

@michellengatimin synspunkt: Olsen Tuck (men med lag) #olsentuck #hårhack #vinterantrekk #antrekksideer #kaldværantrekk ♬ Manhattan Serenade - Tommy Dorsey and His Orchestra & Jo Stafford

Hvorfor det fungerer for alle

Ingenting kunne vært enklere: ta på deg jakken, putt håret i kragen, og voilà, uanstrengt stil garantert. Dette trikset smigrer alle ansiktsformer ved å subtilt ramme inn trekkene, og beskytter til og med mot vinterfuktighet. Det demokratiserer Olsen-stilen, en gang forbeholdt New Yorks elite, og gjør mote inkluderende og praktisk for hverdagsbruk.

Olsen-innstikket er ikke bare en hårsjargong: det er en motefilosofi der naturlighet seirer over perfeksjon. Omfavn det helhjertet for en stilig og uanstrengt vinter; denne trenden minner oss om at ekte eleganse ofte stammer fra en enkel gest.

