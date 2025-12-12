Her er trikset koreanske kvinner bruker hver kveld for strålende hud.

Koreanske kvinners favoritttriks for strålende hud er dobbeltrensingsmetoden, som brukes hver kveld. Den innebærer å rense ansiktet i to trinn: først med en rensende olje, deretter med en vannbasert eller skummende rens. Dette ritualet, som er forankret i koreansk tradisjon, fjerner sminke, forurensning, talg og vannløselige urenheter som har samlet seg i løpet av dagen, samtidig som det bevarer hudens barriere.

De to trinnene med dobbel rengjøring

Første trinn: Påfør en renseolje på tørr hud, masser forsiktig for å løse opp sminke, solkrem og forurensende stoffer, og skyll deretter.

Andre trinn: bruk en vannbasert rensemiddel (gel, skum eller krem) for å fjerne svette, støv og eventuelle rester, og skyll deretter igjen.

Dette trinnet forbereder huden bedre på å motta påfølgende behandlinger (serum, fuktighetskremer) samtidig som den forsterker utstrålingen og renheten i hudtonen.

Tips for bruk

Det anbefales å utføre denne dobbeltrensen hver kveld, og muligens om morgenen hvis du har kombinert til fet hud. Sørg for å velge produkter som passer til din hudtype for hvert trinn for å opprettholde balansen og forhindre tørrhet.

Beviste fordeler

Dobbel rengjøring:

Åpner tette porer og forebygger urenheter.

Den bringer renhet og glød til huden.

Optimaliserer penetreringen av aktive ingredienser i hudpleieprodukter som påføres senere.

Det er takket være denne daglige disiplinen at mange koreanske kvinner har en klar, lys og jevn hudtone.