Dette japanske ritualet etter dusjen gir huden en uanstrengt glød

Et svært presist japansk ritual etter dusjen, basert på dermatologisk forskning, lar deg øke hudens glød og fuktighet uten problemer. En nylig japansk studie viser at påføring av fuktighetskrem samtidig som visse parametere utledet fra hudens fysiologi respekteres, optimaliserer effekten betydelig.

Prinsippet bak ritualet

Studien som ble utført i Japan forsøkte å bestemme den optimale metoden for påføring av fuktighetskrem, basert på hudens naturlige funksjoner. Forskerne målte hydrering av stratum corneum (SCW) hos friske individer i henhold til tidspunkt, mengde og hyppighet av påføring. Her er hovedresultatene:

Hvis du påfører behandlingen rett etter dusjing eller bading (innen 5 minutter), holder huden på mer vann enn om du venter i 90 minutter.

Bruk av en tilstrekkelig dose, større enn eller lik 1 mg/cm², gir bedre resultater enn en lavere dosering.

Å utføre denne handlingen to ganger om dagen (morgen og kveld) er mer effektivt enn én gang.

I en andre del ble denne protokollen for to ganger daglig anvendt på pasienter som led av tørr hud i løpet av 8 uker: huden var betydelig mer hydrert, og markører for hudlidelser (trypsin, desmoglein 1) ble regulert.

Optimale bruksanvisninger

For å følge dette japanske ritualet må du:

Påfør fuktighetskremen innen 5 minutter etter dusjing (når huden er mest gjennomtrengelig og mottakelig).

Prioriter en god mengde fuktighetskrem (1 til 2 mg krem ​​per cm²).

Gjenta morgen og kveld for maksimal effekt.

Denne protokollen, validert av hudens fysiologi, forbedrer glød, mykhet og hudens barrierefunksjon, alt på en enkel og tilgjengelig måte for alle, uavhengig av hudtype.

Studien utført av japanske forskere fremhever dermed viktigheten av timing og regelmessighet i den daglige pleien, og bekrefter at en godt målrettet handling, utført rett etter dusjing, har langt bedre fordeler enn den klassiske rutinen.