Her er grunnen til at disse matvarene bør unngås hvis du faster.

Å våkne om morgenen ivrig etter å starte dagen skikkelig er ofte en energisk oppgave ... men magen er kanskje ikke helt klar til å ta inn hva som helst. Å være på tom mage er vanligvis tiden rett etter at du våkner, før det første måltidet, og kroppen din fortjener en skånsom behandling for å få en god start på dagen.

Matvarer du bør unngå på tom mage

Hurtigvirkende sukkerarter: dine snikende fiender

Du tenker kanskje at en croissant eller et stykke smørbrød er den ideelle måten å starte dagen på. I virkeligheten forårsaker disse matvarene med høy glykemisk indeks, som hvitt brød eller bakverk, en kraftig økning i blodsukkeret , etterfulgt av et like raskt fall. Resultatet: tretthet, søtsug og noen ganger til og med irritabilitet.

Metabolismen din, som prøver å stabilisere seg etter en natts faste, blir plutselig kastet ut i uorden. Hvis du virkelig vil respektere kroppen din, er det best å vente noen timer eller velge mildere alternativer, som for eksempel en lavglykemisk frukt eller havregrøt.

Sitrusfrukter: surhetsgraden under kontroll

Ferskpresset appelsinjuice om morgenen kan virke som et sunt og naturlig valg, men å drikke den på tom mage kan irritere mageslimhinnen. Svært sure sitrusfrukter stimulerer produksjonen av magesyre, noe som kan føre til halsbrann eller ubehag. Kroppen din, som har gått natten uten mat, har ennå ikke aktivert alle fordøyelsesmekanismene sine. Derfor kan selv sunn mat bli en liten hodepine for tarmen.

Kaffe: en overstimulerende vekker

Åh, kaffe, det hellige morgenritualet! Bortsett fra at på tom mage er det ikke alltid din venn. Kaffe stimulerer produksjonen av kortisol, stresshormonet, og fremmer sure oppstøt. Magen din, som fortsatt er tom, kan bli irritert, og energinivået ditt kan være litt mer ustabilt enn forventet. For de som absolutt ikke kan klare seg uten morgenkaffen, kan det være lurt å servere den med en lett matbit, for eksempel et stykke frukt eller noen nøtter, for å beskytte mageslimhinnen samtidig som du nyter den lille energiboosten.

Kullsyreholdige drikker: bobler og ubehag

Brus og andre kullsyreholdige drikker, spesielt sukkerholdige, bør unngås på tom mage. Boblene kan forårsake oppblåsthet og magesmerter, og det tilsatte sukkeret setter blodsukkeret på en berg-og-dal-bane tidlig om morgenen. Kroppen din vil foretrekke et glass varmt vann eller en urtete for å forsiktig hydrere og forberede seg på fordøyelsen.

Yoghurt og probiotika: vær forsiktig med surhet

Yoghurt regnes ofte som helsekost, rik på probiotika. Men når den spises på tom mage, reduseres dens fordelaktige potensial betydelig. Magesyren, som naturlig øker når man våkner, ødelegger en stor del av probiotikaene, og reduserer dermed deres innvirkning på tarmfloraen. Det er derfor best å spise den senere, når magen har fått noe nøytralt og lett fordøyelig.

Ekstreme temperaturer: verken for varmt eller for kaldt

Kroppen din higer etter mildhet, spesielt etter en natt med faste. Mat som er for varm eller for kald kan derfor gi mageslimhinnen et sjokk og komplisere fordøyelsen. Se for deg magen din som en liten motor som fortsatt er varm etter natten: et termisk sjokk kan skape unødvendig belastning. Moderat varme retter forhindrer ikke bare ubehag, men gir også en større følelse av velvære etter frokost. En litt varm suppe eller en bolle med frokostblanding med romtemperert melk vil være mye mildere mot kroppen din enn en iskald smoothie eller en glovarm kaffe.

Forstå faste og dens begrensninger

Når vi snakker om faste, er det viktig å merke seg at dette kan forekomme på andre tidspunkter enn tidlig om morgenen, for eksempel hvis du har bestemt deg for å faste. I dette tilfellet er det viktig å huske at periodisk eller langvarig faste ikke er en universell praksis og bør behandles med forsiktighet. Faste kan være gunstig for noen, da det hjelper kroppen med å "tilbakestille seg", men det krever nøye oppmerksomhet til kroppens signaler. Hver kropp er unik: noen mennesker kan tolerere det, andre ikke. Det viktigste er å respektere dine fysiologiske behov.

Noen positive alternativer å vurdere

For å nyte fordelene med faste fullt ut, eller bare starte dagen uten ubehag, er det noen forslag:

Frukt med lav glykemisk indeks: pærer, bær, epler.

Nøtter og frø: mandler, hasselnøtter, chiafrø.

Fullkorn: havregryn, quinoa.

Milde varme drikker: urtete, varmt vann med en skvis sitron (hvis magen tåler det).

Disse valgene gir næring til kroppen uten å forårsake fordøyelsessjokk eller blodsukkertopper, samtidig som du fullt ut kan nyte de revitaliserende effektene av faste.

Faste er ikke en tid å neglisjere: det er en periode hvor kroppen din er spesielt mottakelig og fortjener din fulle oppmerksomhet. Å unngå matvarer som er for sukkerholdige, for sure, kullsyreholdige eller ekstremt sterke, lar deg starte dagen med en følelse av komfort og energi. Og faste kan være et kraftig verktøy for helsen din, forutsatt at du respekterer dine grenser og lytter til kroppen din.