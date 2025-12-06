Den magiske kraften Ghibli-filmer har på helsen din (og vitenskapen bekrefter det)

Utover å vekke vårt indre barn og innprente sterke verdier, er Studio Ghibli-filmer motgift lett tilgjengelig. En ny studie bekrefter dette: disse drømmeaktige animasjonsfilmene, som reiser eksistensielle spørsmål og lett inviterer til introspeksjon, er bra for helsen vår. Hva om vår elskede Totoro ble vår nye terapeut?

Ghibli-filmer, en utømmelig kilde til lykke

Disse poetiske filmene av Miyazaki er ikke som andre verk. De transporterer oss til en fortryllet verden, laget av visuelle metaforer og befolket av sjarmerende karakterer. Vi fortaper oss gjerne i dem etter en hard dag. Vi klarner tankene våre i selskap med prinsesse Mononoke, Kiki eller Ponyo. Studio Ghibli-filmer er som Prousts madeleines på den lille skjermen. De er nesten et mentalt spørsmål om hast når alt går galt, og i disse usikre tider er Ghibli-filmer essensielle. Hvis vi skal tro en fersk studie, burde de til og med inkluderes i myndighetenes overlevelsessett.

Selv om Studio Ghibli-filmer kanskje ikke gjør underverker, tilbyr de en beroligende pause fra våre hektiske liv. Dette er konklusjonen i en studie publisert i «Journal of Medical Internet Research». Det er ikke rart at vi i disse deprimerende tider er mer tiltrukket av Ghibli-filmer enn av uhyggelige thrillere eller hektiske storfilmer. Selv om leger ennå ikke kan foreskrive Ghibli-filmer sammen med vitamin C, bekrefter forskere absolutt vårt valg av Netflix.

Metoden deres? De delte 500 studenter inn i fire grupper: hypertilkoblede spillere, fans som ser Studio Ghibli-filmer i lange perioder, multitaskere (som gjør begge deler samtidig) og en kontrollgruppe ... som bokstavelig talt ikke gjorde noe. Deretter vurderte forskerne nivåene av ro, nytte og lykke ved hjelp av et svært detaljert spørreskjema. Resultatet: De fortryllende filmene til Studio Ghibli er kurer for blues og melankoli. Miyazakis drømmeaktige verden «kan ha en unik evne til å fremkalle nostalgi og fremme en følelse av lykke hos seere i alle aldre».

Nostalgiens uendelige kraft

Studio Ghibli-filmer har den unike evnen til å løfte selv de enkleste hverdagsaktiviteter. De mest hverdagslige scenene får en utrolig poetisk kvalitet. Et familiemåltid blir et fristende festmåltid, mens en enkel spasertur gjennom markene forvandles til et spennende eventyr. «Ved å forvandle vanlige øyeblikk til noe magisk , vekker Miyazakis verk et universelt ønske om uskyld og barnlig undring», forklarer forfatterne av studien.

Kort sagt: Studio Ghibli-filmer gjenoppretter kontakten med vårt indre barn. Enda bedre, de lar oss glemme våre stressende ansvar mens vi ser filmen. Langt fra å være overfladiske eller meningsløse verk som noen andre tegnefilmer rettet mot små barn, beriker Ghibli-filmer oss åndelig og kaster lys over vår uro. De oppmuntrer subtilt til introspeksjon, og det er verdifullt i en falskt individualistisk verden der vi ikke lenger vet hvordan vi skal lytte til oss selv. «Unge mennesker håndterer stress og tristhet ved å utdype sin nysgjerrighet, sin indre fred og sin følelse av mening», forklarer forskerne.

Disse Ghibli-filmene har størst innvirkning

Ghibli-filmer fungerer som et middel mot vintertristhet. Noen av Miyazakis filmer utløser imidlertid et større dopaminkick enn andre. Dette er hva denne opplysende studien avslører. «Kiki's Delivery Service» og «My Neighbor Totoro» burde være øverst på filmlisten vår. Hvorfor? Fordi de er kultklassikere, må-se minst én gang i livet, men fremfor alt fordi de tar for seg sterke følelser som frykt og sorg for å «styrke relasjoner, bidra til fellesskapet og oppleve stille glede».

Enda bedre: forskere forklarer at den velværefremmende effekten av Ghibli-filmer forsterkes ti ganger når den kombineres med et åpen verden-videospill, som for eksempel «The Legend of Zelda: Breath of the Wild». I bunn og grunn ville den vinnende anti-blues-kombinasjonen være ... din favoritt Ghibli-film + litt tid på å spille Zelda.

Disney-fans forlater kanskje sin overdrevne prinsesse for å tilbringe tid med den klumsete heksa og den store skapningen med hårete mage. Til syvende og sist er Ghibli-filmer som et koselig teppe eller en god varm sjokolade for humøret vårt.