Følelsene til disse indiske foreldrene når datteren deres åpner Chanel-visningen

For Bhavitha Mandavas foreldre var det en drøm som gikk i oppfyllelse å se datteren åpne et Chanel-show i New York. Bak glitteret og glamouren ligger historien om en beskjeden indisk familie som så, rørt til tårer, datterens meteoriske vei til moteverdenen.

En viral scene fylt med følelser

I en video som har gått viralt, ser man Bhavithas foreldre i India se åpningen av Chanel Métiers d'Art-visningen på en skjerm, filmet på Bowery t-banestasjon i New York City. Moren hennes, i tårer, gjentar datterens navn mens hun applauderer, mens faren ser på, synlig overveldet av stolthet. Videoen, som ble delt på Instagram med bildeteksten «Mine brune foreldre ser på meg åpne Chanel-visningen», har fått millioner av visninger og en flom av inderlige kommentarer fra både kjendiser og vanlige folk.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Bhavitha Mandava (@bhavithamandava)

Fra Hyderabad til New Yorks t-bane

Bhavitha ble født i Hyderabad i en middelklassefamilie, og studerte først arkitektur og hjelpeteknologi ved New York University, langt unna catwalkens verden. Hun ble oppdaget nesten tilfeldig på New Yorks t-bane, på et tidspunkt da hun ikke ante hvilken betydning dette møtet ville ha. Hennes første store opptreden var eksklusivt for Bottega Veneta, under ledelse av Matthieu Blazy, som skulle bli en av nøkkelfigurene i hennes vei til berømmelse.

Åpning av Chanel: et historisk øyeblikk

Noen sesonger senere ble Bhavitha den første indiske modellen som åpnet et Chanel Métiers d'Art-show, et øyeblikk som ble hyllet som «historisk» for sørasiatisk representasjon i luksussektoren. Showet, som ble arrangert på en nedlagt t-banestasjon i New York, ga gjenlyd av stedet der hun ble oppdaget, og fullførte en symbolsk sirkel. I sin Instagram-story og bildetekst innrømmet den unge kvinnen at hun «ikke finner ordene» for å beskrive hva det betyr for henne og hennes kjære.

En stolthet som overgår familien

Utover foreldrene hennes ser mange indere og medlemmer av diasporaen reisen hennes som et tegn på global anerkjennelse av deres kultur og talenter. Kommentarer fremkaller «stedfortredende stolthet» og «gleden av å se fargede foreldre bli rørt av datterens internasjonale suksess». Videoen av denne intime reaksjonen, som gikk viralt, forvandler et moteøyeblikk til et symbol på sosial mobilitet, håp og representasjon for en hel generasjon.

Den emosjonelle reaksjonen til Bhavitha Mandavas foreldre illustrerer perfekt at bak ethvert moteshow og prestisjefylt tittel ligger det en dyp menneskelig historie. Stoltheten deres, delt gjennom en skjerm, overskrider landegrenser og minner oss om at én persons suksess kan bli suksessen til et helt fellesskap.