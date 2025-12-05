Å bruke UGG-sko om vinteren: noe ingen noen gang har fortalt deg

Mens nettmoteinteresserte rusler gjennom snøen i UGG-støvlene sine, er det best å unngå å imitere dette utseendet. Disse pelsfôrede støvlene, ofte sammenlignet med utendørstøfler, passer bedre til sandstrendene på stranden enn på snødekte stier om vinteren. Selv om de unektelig er koselige og fôret med saueull, bør UGG-skoene holde seg i skapet fra oktober til mars.

UGG-sko, en dårlig idé om vinteren

Med sin myke, avrundede silhuett, ultrakomfortable interiør, distinkt californiske stil og smidige semskede materiale, har UGG-støvler en umiddelbart gjenkjennelig estetikk. Elsket eller hatet, dette koselige paret med sko skaper jevnlig motedebatter. Ansett som en moteblødning av noen, et tegn på trendyhet av andre, har de fremfor alt blitt det visuelle kampropet til tidlige brukere av ren stil. UGG-tilhengere bruker dem sommer og vinter, på glohet asfalt eller glatte fortau.

I det siste har de posert midt i snødekte skoger, iført sine elskede UGG-støvler, pakket inn i fuskepels og overdimensjonerte skjerf. Men det de ikke viser er tilstanden til støvlene sine etter noen minutters gange i puddersnøen. De kommer tilbake fra eventyret sitt med gjennomvåte UGG-sko, våte føtter og en grimase som avslører deres midlertidige ubehag.

Og nei, UGG-støvler er ikke terrengsko. Afterski-designet kan riktignok være ganske misvisende. En tykk gummisåle, et polstret fôr, et materiale med termiske egenskaper ... alt tyder på at disse støvlene ble designet for den kalde årstiden og minusgrader. Disse tøffellignende støvlene er nesten like varme som en varmeflaske. De er imidlertid ikke egnet for snø, sølepytter eller annet vintervær. Materialet er for skjørt til å tåle fuktighet og vann.

Sko designet for stranden

Så overraskende som det kan virke, er UGG-sko sommersko. De ble først sett på føttene til surfere, og ble raskt et fast innslag i utseendet til kjekke, blåøyde menn. UGG-sko ble derfor oftere kombinert med shorts og hatter enn med luer og tunge dunjakker. Deres oppgave i begynnelsen av suksessen? Å varme surfernes iskalde føtter. Mens sandaler og flip-flops er mer passende enn støvler om sommeren, er UGG-sko et slags unntak fra regelen.

Disse skoene, både søte og robuste, har spredt seg og forlatt sitt opprinnelige habitat for å pryde frossen asfalt og uberørte plener. De har gått fra å være nisjesko, forbeholdt en sporty minoritet, til et globalt fenomen. Disse myke skoene, som er blant fotterapeutenes største fobier, er likevel uløselig knyttet til stranden. Det er bedre å bruke dem under solen eller blomstrende trær enn under snøflak og en truende vinterhimmel.

Hva du kan gjøre for å beskytte dem

UGG-støvler, den ultimate komforten, tilsvarende et fleeceteppe for føttene våre, er perfekte for tørt vær, men ikke for regn eller snø. Som alle sko laget av delikate materialer kan de selvfølgelig beskyttes mot elementene ved å gjøre dem vanntette. For regnfulle turer er det imidlertid best å velge skinnstøvler (helst veganske).

Merket som skapte disse ultraregressive «stygge støvlene» har åpenbart andre, mer passende par på listen. Faktisk har de utvidet kolleksjonen sin til fordel for våre kalde føtter med mer robuste og fremfor alt vanntette modeller, en krysning mellom fjellsko og kampstøvler. For å holde tingene kjente har de beholdt sjarmen til de originale UGG-skoene. Dermed har de klassiske UGG-skoene forsterkede nagler og røffe såler.

UGG-støvler, selve symbolet på avslappet stil og et internasjonalt symbol på kulhet, er langt fra ferdige. Brukt med leggvarmere , tykke leggings eller genserkjoler , passer de også sømløst inn i vinterantrekkene våre.