Sprenger skapet ditt i sømmene? Disse tipsene kan hjelpe deg med å rydde!

Er garderoben din overfylt, og likevel føler du noen ganger at du «ikke har noe å ha på deg»? Før du foretar en fullstendig overhaling, husk at det ikke er obligatorisk å rydde opp. Hvis du vil lette opp garderoben din i ditt eget tempo og uten press, kan noen tips gjøre oppgaven enklere.

Å ordne opp i ting, ja. Under press, nei.

Det er ikke nødvendig å gjøre garderoben din om til et vårrengjøringsprosjekt eller tvinge deg selv til å ha et perfekt ryddig hjem bare fordi det visstnok er det du burde gjøre. Alle gjør ting på sin egen måte, i henhold til deres hverdag, deres ønsker og deres forhold til klær. Målet er ikke å ha tre skjorter, to par bukser og en garderobe verdig en katalog. Det handler mer om å finne et skap der du kan se hva du faktisk eier. Hvis du bevisst ønsker å rydde opp, er det noen tips som hjelper deg å komme i gang uten å føle deg skyldig.

1. Ta ut alt, men ikke løp maraton

Dette er sannsynligvis den minst tiltalende delen: å tømme garderoben fullstendig. Likevel er det også den delen som lar deg se hvert plagg i et nytt lys. Når klær blir stående på kleshengerne, risikerer du bare å se de som umiddelbart fanger blikket ditt. Ved å ta dem ut blir du virkelig bevisst på hva du eier. For å unngå en endeløs oppgave, sett av omtrent to timer og jobb kategori for kategori: topper, så underdeler, så kåper, for eksempel. På denne måten kan du spare energi til slutten.

2. Tre batterier for å se tydeligere

Når du har tatt ut klærne dine, trenger du ikke å lage flere kategorier. Tre bunker er nok: behold, kvitt deg med og usikker. Denne siste bunken er spesielt nyttig. Den hindrer deg i å måtte ta en umiddelbar avgjørelse og lar deg legge til side klærne du fortsatt er usikker på. Legg dem i en lukket eske og gi deg selv tre måneder. Hvis du ikke har savnet visse ting i det hele tatt i løpet av den tiden, vil du sannsynligvis synes det er lettere å kvitte deg med dem.

3. De tre spørsmålene som traff blink

For hvert klesplagg kan noen få spørsmål hjelpe deg med å overvinne den berømte «man vet aldri»-følelsen.

Har du brukt den de siste tolv månedene?

Hvis du så den i en butikk i dag, ville du kjøpt den igjen til samme pris?

Kan du kombinere den med minst tre andre plagg fra garderoben din?

Hvis svaret konsekvent er nei, fortjener kanskje plagget å bli med i «Jeg kvitter meg med det»-haugen. Den beryktede «bare i tilfelle»-setningen kan faktisk ta opp mye plass. Det er greit å beholde et antrekk til en hypotetisk anledning, hvis du virkelig liker det. Men hvis det blir liggende bakerst i skapet bare fordi du er redd du kan trenge det en dag, kan du også tillate deg selv å revurdere denne avgjørelsen.

4. Minitesten av inverterte styrer

Her er en enkel metode for å observere vanene dine uten å stole på hukommelsen. Snu alle kleshengerne dine på samme måte. Etter at du har brukt et klesplagg, heng det opp den andre veien. Etter seks måneder vil plaggene som ikke har flyttet på seg, gi deg en veldig klar indikasjon på hva du faktisk har på deg. Du trenger ikke å føle deg skyldig for glemte klær: denne testen gjør rett og slett vanene dine mer synlige.

5. Omorganiser for å bedre se hva du liker

Å sortere klærne dine er én ting, men å kunne nyte dem etterpå er noe annet. Grupper klærne dine etter kategori, og kanskje deretter etter farge. Du vil mye lettere oppdage duplikater. Det er ofte på dette tidspunktet du innser at du eier flere veldig like versjoner av samme plagg: fem hvite skjorter, flere nesten identiske gensere eller en imponerende samling svarte topper. Klær som ikke er i sesong kan oppbevares høyt oppe eller i esker. Dette gir den mest tilgjengelige delen til plaggene du har på deg for øyeblikket.

6. Og hva med klærne du kvitter deg med?

Ikke alle klær fortjener samme skjebne. Et plagg i god stand kan doneres eller videreselges. Hvis det er skadet, men lett kan repareres, bør du vurdere en skredder: en glidelås, en kant eller en liten reparasjon kan forlenge levetiden betraktelig. Når det gjelder virkelig utslitte klær, er det best å ta dem med til et passende tekstilinnsamlingssted i stedet for å kaste dem i vanlig husholdningsavfall.

Kort sagt, målet er ikke å ha et tomt skap, og heller ikke å følge en ny påbud om å rydde. Et funksjonelt skap er fremfor alt et tydelig et, hvor du vet hva du eier og enkelt kan finne plaggene du liker å bruke. Og for de som ønsker å opprettholde denne balansen over tid, kan en veldig enkel regel hjelpe: ett plagg inn, ett plagg ut. Ta i bruk dette bare hvis det passer deg, selvfølgelig. Det vil ikke bli tildelt noen medalje her for «det mest minimalistiske skapet».